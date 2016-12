Le couperet est tombé ce mardi 13 décembre pour Bénédicte Nadine Vavisoa. Cette ressortissante malgache a été condamnée à deux ans de servitude pénale par le magistrat Azam Neerooa en cour intermédiaire. Elle faisait face à une charge de possession de cannabis en vue d’en faire la distribution.

Dans son jugement, le magistrat a pris en considération la quantité de drogue saisie sur la femme de 39 ans qui travaillait comme Quality Controller dans une usine. La police l’avait arrêtée à Beau-Bassin, le 2 avril 2015, avec en sa possession 259,7 grammes de cannabis, estimée à plus de 10 500 000 ar.

La cour a aussi tenu compte du fait que l’accusée avait plaidé coupable et qu’elle avait coopéré avec la police dès son arrestation. Benedicte Nadine Vavisoa bénéficiera d’une remise de peine, car elle a déjà passé plus de 600 jours en cellule. Elle sera expulsée vers Madagascar une fois sa sentence purgée.

© lexpress.mu