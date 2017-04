Le ministre du tourisme Anil Gayan tire la sonnette d’alarme. Il réclame, une meilleure coordination pour gérer l’îlot Gabriel et l’île Plate.

Les responsabilités sont trop partagées. Chaque ministère se renvoie la balle.» Anil Gayan, ministre du Tourisme, a annoncé la mise en place d’une autorité spéciale qui aura pour responsabilité de gérer les îlots. C’était dimanche 23 avril, alors qu’il procédait à un état des lieux sur l’îlot Gabriel et l’île Plate, deux sites très prisés par les touristes et les Mauriciens. Il était accompagné d’une délégation comprenant des officiers de son ministère ainsi que la directrice de la Tourism Authority, Khoudijah Maudarbocus-Boodhoo, et du directeur de la Beach Authority, Dhuneeroy Bissessur

Selon lui, les ministères du Tourisme, de l’Environnement, de l’Agro-industrie, la Beach Authority, la Tourism Authority ainsi que la National Coast Guard ont chacun des responsabilités qu’il faut réunir sous une seule entité, surtout lorsqu’il y a des problèmes à gérer. «Sakenn dir pa mwa sa. Bizin get lot minister ou departman.» Selon lui, cette situation ne peut perdurer, surtout si l’on veut sauver les îlots de la dégradation et de l’abandon.

Dès que cette autorité sera mise en place, elle se chargera de plusieurs dossiers, notamment du développement de l’île Plate, tout en gardant son cachet de réserve naturelle.

Tout d’abord, le ministère du Tourisme envisage la construction de quelques chalets pour les campeurs qui veulent profiter de la nature. Toutefois, selon Anil Gayan, l’accès sera contrôlé. L’autorité spéciale se penchera également sur le détenteur de bail de l’île Plate qui autorise les catamarans à y faire des barbecues, alors que lui et le gouvernement ont un litige en cour concernant le bail. «Il faut voir comment il est autorisé à continuer à donner l’accès à l’île Plate.» En effet, quelques acteurs interrogés sur l’île, dont des skippers, affirment qu’ils ont uniquement des autorisations verbales. «Rien ne se fait par écrit.»

Déchets et érosion

D’ailleurs, des structures en bois ont été installées pour accueillir les visiteurs qui viennent prendre leur repas sur l’île. L’utilisation du feu, interdite, selon la Tourism Authority, est monnaie courante. «Tout cela sera revu», assure Anil Gayan.

«Protéger, préserver et partager l’environnement.» Anil Gayan n’est pas resté insensible à la dégradation de l’environnement sur l’île Plate et l’îlot Gabriel. Lors de la visite, Anil Gayan s’est enquis des activités proposées sur les deux îles et a souhaité savoir si elles sont autorisées par la Tourism Authority. Il a également noté la présence de déchets et d’érosion sur l’îlot Gabriel. «Il faut une meilleure responsabilisation des Mauriciens. Chacun doit se sentir responsable de son pays, de son environnement et de son territoire.» Il assure qu’il y aura un meilleur contrôle de l’accès aux deux îles. La prochaine visite sera pour l’île au Phare.

