À sa descente d’un vol en provenance de Madagascar un homme de trente sept ans a été arrêté en possession de 600 grammes d’héroïne.

Une contrebande de drogue dure en provenance de la Grande île été prise à contre-pied. Dimanche après-midi aux alentours de 19h 40, un ressortissant malgache âgé de trente-sept ans s’est fait cueillir par les autorités mauriciennes à

l’aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam. Lors d’une inspection minutieuse de son trolley, les limiers de l’unité contre la drogue et la contrebande (ADSU) ont saisi 600 grammes d’héroïne. La valeur du produit stupéfiant retrouvé est estimée à 9 millions de roupies, soit 891 millions d’ariary.

Enveloppée dans du plastique, la drogue était soigneusement dissimulée dans les manches tubulaires de la valise à tirette lorsque la police a porté au grand jour le subterfuge.

Livraison surveillée

Le présumé trafiquant de drogue dure venait de descendre du vol Mk 289 de la compagnie Air Mauritius, en provenance d’Antana­narivo,lorsque l’ADSU a découvert le pot-aux-roses.

Lors de l’enregistrement des passagers et des bagages à l’aéroport international d’Ivato, le bagage en question avait été passé au scanner mais les éléments de service central de la police de l’air et des frontières, les fonctionnaires des douanes, ainsi que les agents de la société en charge de la sécurité aéroportuaire n’y ont vu que du feu.

C’est seulement au débarquement à Maurice que les hommes de l’ADSU, guidés par leur flair, ont accosté le passager, et procédé à des fouilles, lesquelles se sont avérées payantes.

Une livraison contrôlée s’ensuivait sitôt le trafic mis à nu.

Tenu à l’oeil, le suspect a conduit les enquêteurs jusqu’à l’agglomération de Rose-Hill, où un couple l’attendait à un point de rendez-vous. N’ayant rien vu venir, les deux Mauriciens allaient prendre possession du produit prohibé lorsqu’ils ont été cernés puis embarqués par l’ADSU. Le trio a été arrêté pour importation de drogue en vue de revente, une circonstance aggravante passible de lourdes peines de prison ferme.

Recueilli par Andry Manase