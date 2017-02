Après la hausse des prix du carburant, les parents devront débourser davantage pour les frais de transport de leurs enfants.

Les propriétaires de vans scolaires prévoient d’augmenter leurs tarifs, suite à l’augmentation du prix de l’essence et du diesel, de Rs 3,85 (Ar 269) et Rs 2,95 (Ar 206) respectivement. «Il n’y a pas eu de réunion officielle jusqu’ici mais tous ceux qui s’occupent du transport scolaire devront augmenter leurs prix. Au minimum, les tarifs augmenteront de Rs 100 (Ar 7 000)par mois, selon les trajets», explique Shameem Sahadut, porte-parole de l’association qui regroupe les vans scolaires.

L’association se réunit aujourd’hui pour discuter de la nécessité d’augmenter les tarifs. Tous les membres ne sont pas en faveur d’une telle augmentation car certains ont déjà majoré leurs tarifs en début d’année.

Selon Shameem Sahadut, les opérateurs dépensaient environ Rs 5 000 (Ar 350 000) par mois, par exemple, pour l’essence ou le diesel. Or, la note passera à environ Rs 6 500 (Ar 455 000), avec la hausse des prix du carburant.

Les autorités ont-elles un droit de regard sur cette hausse venant des propriétaires de vans scolaires «La National Transport Authority (NTA) ne peut pas contrôler les tarifs imposés car le contrat est entre le propriétaire de van scolaire et les parents…», dit-on du côté du ministère des Infrastructures publiques. Toutefois, l’on concède que la décision des propriétaires de vans scolaires est injuste : «Quand le coût du carburant baisse, ils ne baissent pas leurs prix.»

Prix fixes

Du côté de la NTA, on confirme également qu’il n’y a pas moyen de contrôler les tarifs imposés. En ce qui concerne les autobus scolaires, le contrat étant entre les propriétaires de bus et la NTA, ils sont payés Rs 50 000 (Ar 3 500 000) par mois, somme fixe, peu importe les fluctuations des prix du carburant.

Pour les tickets de bus, le ministère explique qu’il n’est pas possible d’augmenter ou de baisser le prix des tickets de bus à chaque changement de coût du carburant. «Le prix du ticket de bus est sensible. Si on l’augmente, cela aura un impact sur le Budget national…», dit-on au ministère des Infra­structures publiques.

Les prix restent donc fixes pour tous les opérateurs, y compris les bus individuels. Pour le manque à gagner, le ministère puise du Bus Company Recovery Account pour rembourser les opérateurs…

