La commission de l’océan Indien a organisé une réunion de pêcheurs professionnels sur l’avenir de la pêche thonière. Un plan régional a été élaboré.

Une trentaine de pêcheurs et de représentants des autorités de l’Union des Comores, de la Réunion, du Kenya, de Madagascar, de Maurice, des Seychelles et de la Tanzanie se sont réunis à Maurice pour discuter ensemble de l’avenir de la pêche thonière côtière. Cette rencontre qui vise à augmenter l’investissement dans le secteur de la pêche thonière côtière est organisée par la Commission de l’océan Indien, à travers son programme SmartFish financé par l’Union européenne. Le thon figure aujourd’hui parmi les espèces les plus importantes économiquement au niveau mondial.

Les communautés de pêche côtière se servent des dispositifs de concentration de poissons (DCP), utilisés depuis des siècles pour pêcher le thon et les espèces apparentées. L’océan Indien est une importante zone de pêche pour le thon listao, le thon jaune et le thon obèse/albacore. La capture annuelle de la pêche thonière côtière des cinq États membres de la Commission de l’océan Indien est répartie comme suit : Union des Comores (16 000t) avec 1 670 pirogues, France/ La Réunion (2 870t) avec cent quatre vingt pêcheurs, Madagascar (52 000t) avec près de cent mille pêcheurs, Maurice (250t) avec 300 pêcheurs, Seychelles (3 530t) avec trente bateaux semi-industriels.

Un plan régional sur la pêche thonière côtière intégrant les sept pays riverains du Sud-Ouest de l’océan Indien a été présenté. Ce plan a été élaboré sur la base d’un diagnostic approfondi du secteur par le programme SmartFish. Il englobe quatre axes principaux: la modernisation et l’innovation technique qui intègre les points cruciaux comme la sécurité en mer, la profitabilité de la pêche, l’amélioration de la qualité du produit, le développement du produit et le marketing qui touche les aspects phytosanitaires et hygiénique, du poisson, ainsi que l’accès au marché; la gestion et la gouvernance de la pêche thonière côtière qui inclut l’amélioration de la collecte de données, le renforcement des institutions scientifiques; les mécanismes de financement innovant qui englobe l’amélioration des compétences commerciales et entrepreneuriales dans le secteur de la pêche thonière côtière.

