Le présumé tueur d’un jeune Franco-Malgache de 23 ans, à Rico- Carpaye Maurice, en 2015, a été extrait de son lieu d’incarcération, pour procéder lundi, à une reconstitution des faits. Clamant son innocence, le prévenu n’était pas très coopératif. «Mon client a répondu aux questions qui lui ont été posées, mais il a refusé de faire les gestes, car il affirme être innocent et n’avoir rien à voir dans cette histoire», explique Me Judith Beaumont, son avocat.

Le prévenu a été mis en détention préventive le 16 avril 2015, lorsque le Franco-Malgache a été froidement abattu dans un endroit public.

Le crime a été perpétré dans un parking jouxtant la rue de l’avenue principale du Port. Le samedi 13 aux petites heures, des passants étaient frappés de stupeur, lorsqu’ils ont retrouvé le corps inerte du Franco-Malgache de 23 ans. Peu de temps avant, vers 3 heures du matin, des coups de feu ont résonné dans les environs. L’arme du crime reste introuvable, mais la décharge de plomb, ayant frappé le défunt, ouvre sur la thèse d’un fusil. Les liens entre la victime et le présumé tireur sont encore flous.

A.M.