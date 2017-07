Le ratio de crédits relatifs aux prêts non performants par rapport au niveau de crédits déboursés par les banques a augmenté. Il s’élevait à 6,8 % à la fin de l’année dernière.

Une augmentation de près de 0,4 %. C’est ce qu’a connu le ratio de créances douteuses face à la totalité de crédits alloués à la fin de l’année dernière (6,8 %) par rapport à la même période en 2015 (6,4 %). Ce qui fait que dans le secteur bancaire, le niveau de créances douteuses s’élevait à Rs 46 milliards (Ar 3 220 milliards) au 31 décembre 2016. Cela indique une détérioration de la qualité des actifs et des risques liés aux crédits. Ces chiffres ont été publiés dans le Monetary Policy & Financial Report de mai 2017 de la Banque de Maurice.

La détérioration de la qualité des actifs dans le secteur bancaire s’explique essentiellement par la hausse du ratio des crédits relatifs aux prêts non performants par rapport au niveau de crédits déboursés hors de Maurice. Celui-ci a enregistré une légère hausse, passant de 5 % en 2015 à 5,4 % en 2016.

Une analyse des effets des créances douteuses sur les différents secteurs économiques montre que les prêts non performants, comparés aux gros prêts déboursés à l’intention du secteur commercial, ont baissé de 13 % de 2015 à 11,8 % 2016.

Niveau de provision

Le rapport sur la stabilité financière fait aussi ressortir que, durant la même période, le secteur touristique a montré des signes de détérioration par rapport aux créances douteuses, avec une augmentation du ratio de prêts non performants dans ce secteur face à l’ensemble de gros prêts déboursés. Celui-ci a augmenté de 6,2 % à 7,9 % entre ces deux périodes.

Dans les autres secteurs, le ratio a également connu une hausse – 8,9 % à 9,2 % pour celui de la construction, par exemple. Face aux incertitudes dans le sillage de la révision du traité

fiscal entre l’Inde et Maurice en 2016, le ratio des prêts non performants dans la filière du Global Business a suivi la même tendance. Elle a augmenté de 3,6 % à 4,6 %.

Le rapport indique que le niveau de provisions durant l’année 2016 traduit l’évolution des créances douteuses durant cette période. Une situation qui était visiblement prononcée dans la mesure où les crédits étendus hors de la frontière de Maurice étaient particulièrement élevés.

