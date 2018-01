Malgré le fait que le cyclone Berguita commence à prendre de l’ampleur et de l’intensité, sa trajectoire reste incertaine.

Ces dernières 24h, la menace Berguitta s’est précisée. Le système est passé de «zone perturbée» vendredi à forte tempête

tropicale, hier. Une intensification mais peu de émplacement, puisque Berguitta était, hier après-midi, quasi-stationnaire (à 840 km à l’Est-nord-est de La Réunion à 16h).

Selon les spécialistes d’Actus Météo 974 dans leur point, hier après-midi, «il semble acquis que Berguitta va continuer à se rapprocher de Maurice et de La Réunion, tout en s’intensifiant».

C’est aussi ce que prévoit le bulletin d’analyse et de prévision cyclonique du CMRS, qui voit désormais Berguitta évoluer au stade de cyclone tropical intense dès le mardi 16 janvier. Soit des vents moyens de 204 km/h, et des rafales à 290 km/h, complète Actus Météo.

Une intensification qui ne nous arrange pas tellement car il existe, à ce stade, des probabilités pour que Berguitta prenne une direction Sud-Ouest dès mardi, ce qui le rapprocherait considérablement de Maurice et de La Réunion.

Incertitudes

Rien n’est encore sûr, comme le rappelle Actus Météo : «il persiste encore une grande incertitude sur le timing exact de ce changement de trajectoire».

En revanche, il est d’ores et déjà plus ou moins certain que la région Maurice-La Réunion va subir l’influence au moins indirecte de Berguitta dans les jours à venir, que ce soit fortes pluies ou vents forts.

Dans cette mesure, Météo France concluait son bulletin de 16h, hier, en faisant remarquer qu’à partir de la semaine prochaine, Berguitta devrait «devenir un système mature et dangereux, évoluant à proximité des Mascareignes».

Jacques Ecormier de Météo France annonçait déjà, hier, une dégradation du temps à partir de demain.

