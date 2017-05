La fouille d’un bateau en provenance de Madagascar a permis la saisie de 7,6 kg d’héroïne. Deux Malgaches résidentes à Maurice ont été arrêtées.

Un trafic de drogue qui tourne à plein régime. Mercredi, en inspectant un conteneur en provenance de Madagascar, l’unité mauricienne de lutte contre la drogue et la contrebande (ADSU) ainsi que la section douanière anti-narcotique (CANS), ont mis la main sur 7, 6 kilogrammes d’héroïne et 6,6 autres kilos de chanvre indien. La valeur marchande de cette cargaison de produits stupéfiants est de 118 millions de roupies, soit l’équivalent de 8,9 milliards d’ariary. En revanche, l’héroïne à elle seule est estimée à 114 millions

d’ariary. Identifiées comme étant les importatrices de toutes ces drogues, deux ressortissantes malgaches, dont la première, quarante-trois ans, résidente de Notre-Dame et la deuxième, quarante-et-un ans, habitante de Vallée Pitot, ont été arrêtées.

Débarqué du navire John Rickmers qui a jeté l’ancre à Port-Louis dimanche, le conteneur a mis la puce à l’oreille des fonctionnaires de l’ADSU et de la CANS, qui ont décidé d’effectuer une fouille conjointe mer-credi. Des indices troublants ont titillé les limiers, guidés par le flair de Seunjie et Milo, deux chiens pisteurs de la CANS.

Livraison contrôlée

Ils ont mis à nu le trafic en scrutant des statuettes en bois ainsi que des tables enfermées dans le conteneur. Le passage au rayon X de ces objets a permis de déceler la drogue.

La Malgache de quarante-trois ans est la destinataire de la cargaison. Soumise au feu roulant des questions, elle a nié en être la propriétaire bien que celle-ci soit à son nom. L’ADSU a en revanche, réussi à remonter de fil en aiguille jusqu’à la deuxième présumée trafiquante, âgée de quarante-et-un ans, après avoir ouvert le conteneur.

Les deux Malgaches feraient office de couverture pour un grand manitou de l’importation de drogue dure, basé dans le Nord de l’île sœur. Celui-ci a été tout récemment placé sous les verrous. La thèse selon laquelle le produit stupéfiant intercepté a été commandé par un autre dealer avant d’être placé à l’ombre, est privilégiée.

Recueilli par Andry Manase