Si certains animaux ou plantes ont l’air de faire partie de notre écosytème, ce n’est pas forcément le cas. Ces espèces sont un danger pour la faune et le flore.

Si certaines espèces invasives sont présentes à Maurice depuis plusieurs décennies déjà, ells continuent à apparaître aussi bien sur l’île que dans nos lagons. Entre les rats et les pigeons, il faut maintenant aussi compter avec le gecko géant de Madagascar (Phelsuma grandis), le corbeau familier (Corvus splendens) ou encore la couronne d’épines (Acanthaster planci), entre autres. Ce ne sont que quelques exemples, qui détruisent désormais l’équilibre de notre écosystème.

Il existe plusieurs vecteurs de transport pour ces animaux. Ils ont tous été introduits par l’Homme de façon aussi bien accidentelle que volontaire. Par exemple, certains de ces animaux sont arrivés comme animaux domestiques exotiques, se reproduisant vite en captivité en présence de conditions favorables. Les propriétaires relâchent souvent les petits dans la nature parce qu’ils n’en veulent plus.

Un vecteur bien plus commun est les ballasts des navires de fret. Pour se stabiliser, les navires vides se remplissent d’eau contenant parfois des animaux en bas âge.

Impact

Quand les ballasts sont vidés dans les eaux territoriales, les juvéniles peuvent grandir et constituer un risque majeur pour l’environnement.

Dans plusieurs pays, il est interdit de vider l’eau des ballasts à l’intérieur des eaux territoriales, mais c’est une mesure difficile à appliquer, surtout avec le trafic maritime dans la région.

Et actuellement, dans la région Ouest, le Kolektif Non a Elevaz Poisson dan Lamer (NEPL) s’inquiète désormais de l’impact qu’auraient les poissons des fermes aquacoles dans le lagon si jamais ils venaient à s’échapper.

«Tout animal qui doit venir à Maurice fait l’objet d’une étude du National Parks and Conservation Services (NPCS)», explique un préposé au NPCS. «Nous ne laissons aucun animal entrer sur le territoire s’il ne remplit pas des critères spécifiques.»

L’écosystème est un équilibre fragile entre la faune et la flore. Les espèces endémiques ne sont pas adaptées pour faire face à la concurrence de ces animaux. .

