Dimanche à Ambohidratrimo, Maurice Be a été décoré du Mérite Sportif. En parallèle, il a également évoqué le niveau des pilotes actuels.

L’univers du sport automobile était en effervescence, depuis quel­ques jours. Et ce, parce que Maurice Rabetokotany, alias Maurice Be, était de passage à Madagascar.

Beaucoup se sont précipités pour rencontrer une telle personnalité, notamment dimanche à Ambohi­dratrimo, à l’occasion du slalom Tacs, quatrième manche du championnat de Madagascar . En marge de cet événement, l’ancienne gloire de la discipline a reçu l’ordre du Mérite Sportif de la part du ministère de la Jeunesse et des Sports et de la Fédération du Sport Auto­mobile de Madagascar.

« Je suis très touché par ce geste. Cela signifie qu’on ne m’a pas oublié à Madagascar, même si j’ai arrêté ma carrière de pilote depuis longtemps. J’étais vraiment très ému quand on m’a informé que j’allais être décoré. On a attendu mon passage à Madagascar, pour la cérémonie », a-t-il lancé dimanche en fin d’après-midi, après la cérémonie de décoration.

Maurice Be a marqué l’histoire du sport automobile à Madagascar, durant sa carrière de 1968 à 1997. Il a roulé au volant des voitures les plus mythiques des années 70, 80 et 90. Il a remporté de très nombreuses victoires, comme celle au Grand Rallye Papmad 1994, sur une Super 5 en compagnie de Koc Be.

Voitures radiocommandées

Parmi les machines qu’il a conduites figurent des R8 Gordini, Super 5 GT Turbo, Peugeot 205 GTI et bien évidemment une Lancia Delta Integrale, avec laquelle il a disputé sa dernière course en 1997.

Depuis, Maurice Be a déménagé en France. Dans l’Hexagone, il s’est notamment reconverti en pilote de voitures radiocommandées. « J’ai noué des contacts avec des passionnés de RC en France et j’en ai acquis plusieurs modèles, à échelle 1/5 et 1/8. J’en possède huit actuellement, dont la majorité est dédiée au drift. Des Subaru Impreza, Nissan 350Z ou encore Peugeot 306 Maxi. J’ai aménagé une piste à l’extérieur de mon pavillon. A côté, j’ai également monté mon propre playseat pour faire du rallye virtuel (Ndlr : siège baquet, volant et grand écran) », a-t-il rajouté.

Dimanche donc, il a également assisté aux passes d’armes des meilleurs pilotes de slalom actuels. « Je tiens à féliciter les jeunes. Ils ont un bon niveau. Je suis les rallyes en France et je pense que les Malgaches pourraient très bien rivaliser avec les étrangers, s’ils ont les moyens pour aller courir à l’extérieur », a-t-il analysé à ce propos.

Haja Lucas Rakotondrazaka