Promotion des matières scientifiques. Une amélioration de l’enseignement de la matière mathématique aurait été constatée depuis le lancement de la première édition du concours Rallye Mathématique, en 2002.

« Notre mission ne se limite pas au concours. Il y a eu aussi, des formations pour les enseignants en mathématique. Un logiciel est maintenant disponible. Nous avons aussi écrit et édité des livres pour les classes de seconde, première et terminale C », explique Irish Parker Ramahazosoa, président du Groupe pour l’enseignement des mathématiques à Madagascar (GEMMA), hier, lors du lancement de la 17e édition du Rallye Mathématique au Collège d’enseignement général (CEG) à Antanimbarinandriana.

Les activités entretenues par le GEMMA ne présenteraient qu’une petite partie des efforts à déployer pour rehausser le niveau des élèves dans la maîtrise des mathématiques. « Beaucoup d’enseignants devraient encore bénéficier de formation », poursuit-il.

L’inscription à la 17e édition du Rallye Mathématique, est ouverte ce jour, et sera clôturée le 7 février, au niveau des circonscriptions scolaires.

