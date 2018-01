Un séminaire international sur l’amélioration de la filière cacao se déroule pendant trois jours à Antananarivo. Le contexte du cacao est catastrophique.

Difficile maintien d’une production de qualité. La filière ne cesse de connaître une régression, seulement huit à dix mille tonnes de production en moyenne, alors que l’Indonésie en produit 300 000 par an et entend la doubler en dix ans. Certes, la superficie de culture ou encore le nombre de producteurs ne sont pas les mêmes, mais ces chiffres comparés sonnent mal dans la tête. La Grande île n’est que le 20e producteur mondial, alors que la demande internationale évolue progressivement depuis des années, et que le pays abrite les meilleures variétés en arômes de cacao.

La filière est confrontée à plusieurs problématiques.

« La fluctuation des cours mondiaux pénalise les producteurs. Le verger de Sambirano, qui date de l’époque coloniale, connaît un vieillissement des plants et les efforts de renouvellement sont restés marginaux », admet le Conseil national du cacao de Madagascar. Trente trois mille producteurs de cacao sont localisés dans la vallée du Sambirano, dans la région Diana. Les infrastructures sont vétustes et non règlementaires, conduisant à de faibles rendements. « Les techniques post-récoltes sont vivement à améliorer», indique une chercheure du Fofifa, « et nous recommandons la promotion de l’utilisation à grande échelle des plants obtenus par voie végétative », a-t- elle ajouté. « Les défis sur la conservation de la qualité, la diversification de la production tout en améliorant les revenus des paysans producteurs ou encore le changement climatique attendent l’ensemble des acteurs de la filière cacao », explique une autre analyste présente au séminaire international pour une filière cacao durable à Madagascar, qui se tient à l’hôtel Carlton depuis hier et encore jusqu’à demain.

Plan

Le séminaire veut amener l’ensemble des acteurs de la filière à réfléchir aux besoins en terme d’organisation pour rendre la filière durable. Le directeur exécutif de l’International cocoa organization (ICCO), Jean Marc Anga, avec quelques experts internationaux sur la filière cacaoyère sont ainsi dans nos murs pour appuyer la sortie de crise du cacao malgache. L’ICCO, en tant qu’organisation mondiale rassemblant les pays producteurs, consommateurs, commerce et industrie du cacao, dont Madagascar en est membre, entend contribuer à la résolution des problématiques d’ordre structurel, institutionnel et commercial qui désorganisent la filière malgache.

« Il est primordial que les acteurs nationaux du secteur élaborent un plan national sur le cacao, s’activent sur la promotion de la consommation du cacao sur le marché national et régional tels que le Comesa ou le Sadc et se penchent sérieusement sur la diversification du cacao labellisé « cacao fin » par l’organisation mondiale du cacao (ICCO)», a-t-il exhorté. La première journée d’hier a ainsi déterminé où la Grande île veut exactement aller dans la filière cacao. La valorisation du cacao malgache sur les marchés internationaux et la gouvernance de la filière sont également au menu.

Mirana Ihariliva