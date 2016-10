Comportement aberrant! L’un des conseillers du président de la République Hery Rajaonarimampianina a failli en venir aux mains avec un gendarme en tenue civile, pendant le match de basket opposant l’équipe de la GNBC (Gendarmerie nationale basketball club) à l’ASCUT (Asso­ciation sportive de la commune urbaine de Toama­sina) au palais des sports et de la culture Maha­masina, avant hier.

Alors que le match opposant les deux équipes a été interrompu par un accrochage entre deux joueurs, un gendarme en tenue civile a fait irruption sur le terrain pour secourir son frère d’arme de la GNBC. Furieux par l’attitude du gendarme en tenue civile, un proche du président, principal fondateur de l’ASCUT, a sauté de sa chaise officielle pour défendre le joueur de l’ASCUT. C’est grâce à l’intervention des staffs des deux équipes qu’une bagarre générale a été évitée de peu.

Le gendarme en question a ensuite quitte sa place suite aux conseils de ses proches et, a quitté en catimini l’enceinte du palais des sports et de la culture à Maha­masina. Malgré ce bref incident, le match a pu se tenir jusqu’à la fin.

Juliano Randrianja et Roméo Andriamihaja