Dans un secteur marqué par une concurrence très rude, Mass’in s’est rapidement imposé sur le marché de la vente des produits high tech à Madagascar. Après son premier magasin au centre commercial Akoor Digue, une nouvelle boutique vient d’ouvrir ses portes à La City Ivandry. « Notre force de vente est la qualité de nos produits qui sont des produits neufs issus des canaux de distribution officiels des marques d’une part. Il y a aussi des produits renew constructeur, les produits reconditionnés », a expliqué Farid Allali Zidane, directeur des ventes de Mass’in.

Le renew constructeur est essentiellement des articles qui ont été retournés auprès des constructeurs dans le cadre d’une garantie ou annulation de commande. Ils sont, par la suite, soumis à des processus rigoureux de re-manufacture et de tests pour être au même état esthétique et au même niveau de performance que les produits neufs. La plupart des grandes marques internationales ont conçu des programmes officiels de reconditionnement et remise à neuf de leurs produits. Quand aux produits reconditionnés, ils proviennent des principaux centres de reconditionnement informatique d’Europe.

Tout cela a permis à Mass’In de proposer des produits à des prix accessibles à toutes les bourses. Les ordinateurs de bureau, les laptops, les tablettes, les smartphones, les consoles de jeux et autres accessoires informatiques, sont exposés à des prix défiant toute concurrence dans les boutiques très high tech de Mass’In.

Lova Rafidiarisoa