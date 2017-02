La malnutrition chronique touche 60% des enfants en bas âge de Faratsiho. « Zazatomady » y est introduit pour améliorer la situation nutritionnelle.

Mauvaise habitude alimentaire. Voilà ce qui handicape l’état de santé de la majorité des enfants de la commune de Faratsiho. Le ministère de la Santé publique, l’Usaid, l’Unicef et PSI ont choisi cette localité pour le lancement et la sensibilisation sur l’utilisation de la fortification alimentaire «Zazatomady» destinée aux enfants entre 0 et 23 mois. « Nous ne pouvons tolérer le cas de la région Vakinankaratra qui produit des fruits et légumes. Dans tout Madagascar, le taux de malnutrition chronique est alarmant et dans la commune de Faratsiho, il est inquiétant. C’est ce qui justifie le choix de cet endroit », a précisé le ministre de la santé, le Pr Lalatiana Andriamanarivo hier durant l’événement.

D’après le Dr Simon Rakotonirina, coordonnateur du projet nutrition auprès de PSI, les personnes qui préparent la nourriture des enfants négligent l’équilibre entre la qualité et la quantité.

« Cette fortification alimentaire s’ajoute aux repas sucrés ou salés. Elle ne change pas le goût mais renforce les micronutriments dont chaque enfant a besoin pour sa croissance », a-t-il indiqué. Un paquet de Zazatomady contient trente sachets dont une pièce coûte 100 ariary en milieu rural contre 200 ariary en zone urbaine.

Extension

Le projet Fortification alimentaire à domicile (FortiDom) a commencé en 2012 à Fenoarivo Atsinanana et Vavatenina, puis dans les centres Top Réseau d’Antananarivo, Fianarantsoa et Ambalavao. En 2014, l’extension s’est opérée dans cinq districts d’Analanjirofo et l’année suivante la région Analamanga (Antananarivo ville, Atsimondrano, Avaradrano, Ambohidra­trimo) en a bénéficié. En 2016, le projet a atteint la région Vakinankaratra et il se poursuit dans les districts où la malnutrition affecte les enfants. Cette fortification contient des vitamines A, B1, B2, B3, C, D, E entre

autres ainsi que du cuivre, du zinc et du fer lesquels remédient au problème de carence de fer surtout. Zazatomady assure, par conséquent, l’Apport Nutritionnel Recommandé (ANR) de quinze vitamines et minéraux chez les enfants cibles. Le laboratoire du ministère de tutelle contrôle le produit pour tester sa constance et sa qualité. Des agents communautaires ont pris soin de préparer des plats à base de légumes, de fécules et d’ananambo à titre de démonstration culinaire avec lesquels la poudre de Zazatomady a été mélangée. Des enfants ont, au début, rejeté la première cuillerée, mais y ont pris goût au fur et à mesure que celle-ci revenait dans leur bouche.

Sitraka Rakotobe