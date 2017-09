Pris en flagrant délit de pêche dans les TAAF, le navire s’est fait saisir son matériel. En outre sa cargaison lui a été confisquée.

Lundi matin, le patrouilleur des affaires maritimes Osiris, en mission de contrôle régional des pêches au profit de la commission de l’océan Indien et sous le contrôle opérationnel du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Réunion, a pro­cédé au contrôle du boutre malgache, le Randre Cervice (sic) sur le banc du Geyser dans la zone économique exclusive française des Glorieuses, au nord de Madagascar.

Le navire était en action de pêche d’holothuries (concombres de mer) sans autorisation et sans avoir signalé son entrée dans les eaux sous juridiction française (Terres australes et antarctiques françaises - TAAF).

Le matériel et le produit de la pêche ont été saisis sur décision du directeur de la mer Sud océan Indien. Le matériel saisi comportait en particulier 110 kilos d’holothuries éviscérées et salées, un compresseur, huit paires de palmes, un tuba, six gilets de stabilisation, cinq masques de plongée, trois détendeurs et quatorze blocs de plongée.

Contrôles

Pour rappel, cette mission régionale de contrôle des pêches, ayant un objectif de protection de l’environnement marin est cofinancée par l’Agence française pour la biodiversité et par des fonds européens.

L’Osiris embarquait à cette occasion des inspecteurs des pêches français (dont la directrice adjointe du Parc naturel marin des Glorieuses), malgaches, seychellois, comoriens et mozambicains. Ces contrôles participent à la protection du Parc marin et à la lutte contre la pêche illicite dans les zones économiques exclusives des pays de la commission de l’océan

Indien.

