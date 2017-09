La représentante résidente adjointe du PNUD soutient que l’appui de la communauté internationale se calque sur le cycle électoral inscrit dans le SACEM. Un projet qui ne prend pas en compte le référendum.

Incommodant. Au regard de la réaction de Marie Dimond, représentante résidente adjointe du Programme des Nations-Unies (PNUD), le débat concernant l’éventualité d’une révision de la Cons­titution, semble embarrasser la communauté internationale.

À Londres, Hery Rajao­narimampianina, président de la République, a pourtant, indiqué que des discussions sur une révision de la Loi fondamentale, sont en cours. En marge de la présentation par la Commis­sion électorale nationale indépendante (CENI), du rapport de la mise en œuvre de ses activités, hier, la diplomate onusienne, a refusé d’opiner sur l’idée d’une retouche de la Constitution qui ferait donc, son chemin.

« Je ne souhaite pas me prononcer sur le référendum. Ça reste à voir », a répliqué Marie Dimond. Elle ajoute néanmoins, que concernant l’appui de la communauté internationale, sous le leadership du PNUD, « il se focalise sur le document du projet de Soutien au cycle électoral à Madagascar (SACEM), qui se concentre sur l’appui aux élections ». Par élection, la diplomate entend un scrutin où les électeurs vont choisir parmi des candidats à un poste électif.

Lors de la signature du cadre de coopération entre Madagascar et la communauté internationale, officialisant le SACEM, en février, il a été dit que le projet a été mis en place suite à une sollicitation de l’État malgache, d’un appui international pour la préparation des élections de 2018. Et si l’on s’en tient aux déclarations de maître Hery Rakotomanana, président de la CENI, hier, pour l’année 2018, l’élection présidentielle est, jusqu’ici, le scrutin qui est dans le viseur des préparatifs.

Moyens

La communauté internationale, justement, fait bloc pour la tenue d’une présidentielle, en 2018. Comme l’a indiqué Timothy Smart, ambassadeur du Royaume-Uni, à sa résidence, à Alarobia, le 23 juin, les partenaires de Madagascar estiment que « des élections transparentes, crédibles, équitables et inclusives, l’année prochaine, seront le principal critère pour consolider les fondations d’une meilleure stabilité, une meilleure gouvernance et une prospérité pour tous déjà en place ».

Devant la presse, jeudi, à Ampadrianomby, Robert Yamate, ambassadeur des États-Unis, a fait part de sa préoccupation sur le moment où se tiendra le référendum, en cas de révision de la Constitution. « S’il y a un référendum, quelles seront les conséquences sur le scrutin qui devra se tenir l’année prochaine ? », a-t-il demandé. Dans l’éventualité où le pouvoir passe des intentions à l’acte, Marie Dimond, a soulevé, hier, la question des moyens pour couvrir les charges d’un référendum.

Les parties prenantes internationales au SACEM ne souhaitant, visiblement, pas un report de la présidentielle, la représentante résidente adjointe du PNUD a déclaré : « Les moyens sont limités. Il faut donc, être très prudent dans les choix à faire, vue les ressources disponibles ». Durant les revendications d’une frange de l’opposition d’organiser des élections anticipées, en 2016, focalisée sur l’idée d’une présidentielle, en 2018, Awa Ahmed Youssouf, représentante de l’Union africaine, avait, également, déjà mis dans la balance la question du financement du processus. « Qui va financer les élections anticipées », avait lancé la diplomate africaine.

Des Organisations de la société civile (OSC), donnent aussi de la voix, pour contester l’idée d’un référendum constitutionnel avant la présidentielle, et pouvant entraîner un report de ce scrutin. Dans un communiqué, du 12 septembre, sept OSC ont pesté : « le pays ne peut pas se permettre un scrutin aussi coûteux dans un délai si court, avec comme seul et inacceptable résultat, le report des élections prévues pour 2018 ».

Durant une conférence de presse, hier, à Antsahavola, le Collectif des jeunes leaders Malagasy, a affirmé son refus d’une retouche de la Constitution, qui ne serait pas dans le sens de l’intérêt général. Cette entité souligne au passage que l’organisation d’une élection, à Madagascar, coûte 60 millions de dollar.

Garry Fabrice Ranaivoson