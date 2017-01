Un camion de transport de marchandises a fait un plongeon dans la rivière Mananara. Le bilan fait état de 47 morts, dont les mariés ainsi que dix enfants.

Plus de six famil­les décimées, 47 morts dénombrés, 24 blessés répertoriés, des disparus signalés. Une noce a viré au cauchemar à Anjozorobe. Un jeune couple qui allait célébrer son mariage à Talatanivolo­nondry, après leurs fiançailles la veille, a été terrassé avec des proches et amis. Le drame est survenu sur la RN3, à la hauteur d’Ante­tezana, samedi à l’aube.

Vers 5 heures et quart, en arrivant à l’entrée du pont, surplombant la rivière Mananara au point kilométrique 88+300, un camion de marque Mercedes Benz 813, à bord duquel se sont entassés les mariés ainsi que leurs plus d’une soixantaine d’invités, a fait un plongeon mortel. Le poids-lourd d’une dizaine de mètres était quasiment englouti sous les eaux montantes du Mana­nara, après sa chute. La Merce­des 813 s’est transformée en un piège mortel lorsque sa face avant s’est encastrée dans le lit de la rivière.

Éjectés contre les ridelles et l’ossature de la remorque, des passagers blessés, rassemblés derrière la structure métallique la cabine après une dégringolade, ne pouvaient qu’affronter une mort presque certaine. Nombreux sont ceux ce qui se sont retrou­vés écrasés. Les rares victimes qui ont réussi à s’extirper l’ont échappé belle, laissant derrière eux leurs compagnons qui se sont noyés.

En passant au peigne fin l’épave du camion, les personnes venues à la rescousse étaient pétrifiées en repêchant des corps d’enfants. Dix fillettes et garçonnets, âgés de moins de quatorze ans, ont péri. Les recherches se sont poursuivies jusque tard dans la soirée. Jusqu’à maintenant, impossible de déterminer le nombre de victimes. Le fait qu’il y ait de possibles disparus n’est pas de surcroit à exclure.

Imprudence

Se trouvant dans un état préoccupant, 22 rescapés sont répertoriés, dont 14 mis en observation médicale au centre hospitalier du district d’Anjozorobe. Huit autres, dont le sort pourrait être incertain, ont été évacués sur Tana. Ils sont placés sous soins intensifs à l’Hôpital Joseph Ravoa­hangy Andria­navalona (HJRA).

Certains des survivants dénoncent une imprudence de la part du conducteur du camion. « Le chauffeur a commis l’irréparable en roulant à vive allure à l’approche du pont au point de perdre le contrôle de son véhicule, qui, du coup, s’est jeté dans la rivière », affirme un quinquagénaire ayant survécu.

Dans un communiqué, le Gouvernement souligne que le poids-lourd impliqué dans cet accident est strictement réservé au transport de marchandises et n’est nullement destiné au transport de personnes. À l’occasion de la noce, il a été, néanmoins, détourné de son usage, pour faire office de véhicule de transport en commun de fortune. De source auprès de la gendarmerie, la Mercedes 813 a quitté Ambongamarina, où il a embarqué dix-huit familles du marié, et faisait route sur Ampaneva, localité dont la mariée est originaire, avant que le pire ne se produise.

Trois membres du Gou­ver­nement, dont le ministre de la Santé publique, celui du Transport et la Météorologie, ainsi que celle de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme, se sont dépêchés sur les lieux du drame avec des kits médicaux ainsi que du formol pour les dépouilles, gardées au centre de santé de Base II d’Anjozorobe. Des médecins urgentistes sont également venus à la rescousse.

Les personnes décédées

01-Jean Eddie Randriamananoro

02-Tiavo Herilanja Randriamananoro

03-Florine Rafalimanana

04 -Elie Fanoela Randrianarimasy

05-Jules Rabemihatsara Jules

06-Rakotondrafara

07-Jean Jerry Andrianjakatiana

08-Randriamantany

09-Norosoa Nadia Rasoamanantany

10-Madeleine Rasamanantena

11-Gisèle Ravololomihanta

12-Heriniantsa Sandrina Rahasi­mombasoa

13-Chantal Herinirina

14-Herimalala Ramanantenasoa

15-Baholy Rafaravaonirina

16-Herinatenaina Princy Ratsi­ma­nihasy

17-Fitiavana Noderaina Randrianan­tenaina

18-Jules Rafanomezantsoa

19-Miranto Liliane Rafanomezantsoa

20-Andrianjaka Heriniaina Andria­narivo

21-Esther Ramisarisoa

22-Maurice Randriamavosoa

23-Simonette Ravololona

24-Prosper Rasamimanana

25-Léon Rasamimanana

26-Lucie Ravaoarimanga

27-Mario Gorette Ravelonatoandro

28-Jean Baptiste Rakotonandrasana

29-Simon Florent Ranefatra

30-Nestor

31-Fanojo

32-Jeanne

33-Ny Antsa

34-Jo Edo

35-Elia

36- Malala Rakotonirivo

37-Mino

38-Rivo

39-Nô Kely

40-Nasesy

41-Vaniah

42-Annicka

43-Jediddia

44-Sandya

45-Jean Noël

46-Rivo

47-Inconnu (appel à identification via la radio locale)

Andry Manase