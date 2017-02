Les déguisements de carnaval pour le Mardi Gras deviennent de plus en plus chers. Une robe de Barbie se vend jusqu’à 20 000 ariary contre 10 000 ariary, auparavant. Les tenues de mini soldats se négocient jusqu’à 20 000 ariary. Ceci s’explique par la rareté des articles et des commerçants eux-mêmes.

« Nous achetons ces déguisements chez des concepteurs étrangers localisés à Ambohipanja Ilafy. Tous les vendeurs prennent leurs marchandises là-bas. En effet, ces concepteurs ne peuvent pas les commercialiser à Madagascar mais à cause des défauts de fabrication ou de surproduction, ils nous offrent l’opportunité de vendre les articles. Les robes de Reine des Neiges, qui sont les plus prisées l’année dernière, n’existent plus car elles sont toutes exportées », explique René Rako­to­malala, un vendeur de déguisement à Anjanahary.

La commercialisation des déguisements n’est pas rentable. Malgré la hausse des prix de ces articles, les parents tiennent à faire plaisir à leurs enfants pour cette journée spéciale, affirme une mère de famille. En tout cas, des enfants vêtus de robes scintillantes et des tenues de super héros marqueront cette journée du Mardi Gras.

Mamisoa Antonia