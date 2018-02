L’autorité de régulation des marchés publics dévoile les résultats de 2016. Des incohérences sont relevées. Le ministère de la Sécurité publique soutient une erreur de transcription.

Vache à lait. Les résultats des marchés publics en 2016 donnent des frissons. Publié dans le site web de l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), un document de neuf cent cinquante-cinq pages détaille les dépenses d’investissement de chaque département ministériel.

Financé par les Program­me d’investissement public (PIP) et des ressources propres internes (RPI), la calculette affiche la mention erreur sur la totalité des marchés publics octroyés. Mille cent onze milliards huit cent soixante et onze millions cinq cent cinquante deux mille quatre vingt quatorze ariary seize, c’est le total général des commandes publiques effectuées en 2016.

Issus des saisies directes des autorités contractantes, les informations publiées par l’ARMP viennent du Système informatisé de gestion des marchés publics (SIGMP). À travers un tableau détaillé, la publication de l’ARMP permet de distinguer l’autorité contractante, le type de contrat, l’objet de l’appel d’offre, le montant du marché, la région d’attribution, la source de financement ainsi que le titulaire du marché. Une grande partie du montant de chaque offre tutoie les dizaines de milliards d’ariary. Des dépenses plus ou moins raisonnables selon le type du service, la prestation, les travaux ou les fournitures requises.

Certaines lignes du tableau ne laissent pas les observateurs indifférents. À titre d’illustration,à travers une convention sous forme de marchés (CNV), la direction de la Sécurité publique Analamanga a attribué à Holiarivao Rakotondranaivo la fourniture de pneus pour un véhicule tout terrain d’une valeur de deux milliards trois cent vingt millions d’ariary. Par ailleurs, l’achat de consommables informatiques de cette direction régionale est chiffré à neuf milliards huit cent dix-huit millions sept cent cinquante mille ariary. Même ôtées de trois zéros, les dépenses sont faramineuses.

Opportunisme malsain

Étonné du montant évoqué par rapport à l’objet de l’appel d’offre, un responsable auprès de l’ARMP soutient qu’un contrôle à priori devrait avoir lieu, au vu de ces montants. Dans la foulée, il dédouane toute implication de l’ARMP dans l’octroi de ces marchés. Les données sont directement saisies par l’autorité contractante dans le logiciel SIGMP. L’ARMP ne fait que les centraliser. Le responsable a également précisé que si des erreurs se produisent, il appartient à l’autorité contractante d’apporter des justificatifs.

Joint au téléphone, le ministre de la Sécurité publique, Jean Jacques Andrianisa réagit. « Il s’agit d’une erreur de transcription que les responsables n’ont pas rectifiée. Vous pouvez vérifier le budget d’une direction régionale. Même l’entièreté de son budget n’atteint pas ce montant », se défend-il. Dans sa publication de 2015, l’ARMP a précisé que des erreurs se sont produites sur certaines dépenses, et que des modifications ont été apportées.

Les résultats du marché public en 2016 ont provoqué un buzz dans les réseaux sociaux. Erreurs de transcription ou non, certains cas comme celui de la commune rurale d’Ambohimahamasina ont confirmé que des fournisseurs, de connivence avec les autorités contractantes, profitent de leurs positions pour faire du budget de l’État une véritable vache à lait.

Andry Rialintsalama