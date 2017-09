Des responsables et des entrepreneurs sont suspectés de corruption. Ils sont déférés pour cause de favoritisme, faux et usage de faux, conflit d’intérêt.

Démasqués. Sept personnes ont été présentées devant le procureur de la République à Antsiranana. Suspectés de favoritisme dans l’octroi de marchés publics, faux et usage de faux, des responsables de passation de marchés publics ainsi que le gérant d’une entreprise sont déférés le 7 septembre à Antsiranana. Conformément à l’article 57 du code des marchés publics, « si les soumissionnaires évincés d’une passation de marchés constatent que la procédure ne s’est pas déroulée normalement, pour cause de non-respect des obligations de publicité ou de mise en concurrence par exemple, ils sont en droit de saisir le tribunal administratif territorialement compétent ».

Une source proche du dossier indique « qu’il est reproché à ces personnes l’inégalité flagrante de traitement des candidats et l’existence criante de violation des textes régissant la passation des marchés publics lors du déroulement d’une procédure d’appel d’offre relative aux travaux d’entretien courant concernant des routes nationales ». Le montant total des fonds engagés dans le cadre de ces marchés illégaux, dépasse largement le milliard d’ariary. Saisie par une doléance, la branche territoriale du Bureau indépendant anti-corruption (Bianco) à Antsiranana a mené ses investigations.

Violation de l’article 9

Toujours dans le secteur des travaux publics, le responsable provincial d’Antsiranana est suspecté de conflit d’intérêt. Un marché public de plus de deux cent millions d’ariary aurait été attribué à une entreprise de son ancienne conjointe. Une situation qui viole l’article 9 du code éthique des marchés publics selon laquelle « Il [ndlr:les personnes participant à une passation de marché public] s’interdit de détenir des intérêts directs ou indirects dans une société soumissionnaire ou titulaire d’un marché ou de réaliser une quelconque activité susceptible de les placer dans une situation de conflit réel, potentiel ou apparent, de nature pécuniaire ou morale, entre ses intérêts personnels et l’intérêt public, au service duquel il exerce ses fonctions ». L’affaire est également transmise aux mains de la Justice le 7 septembre.

Les marchés publics constituent l’un des secteurs minés par la corruption à Madagascar. Bien que les cadres juridiques soient mis en place puis revisités, les récalcitrants trouvent toujours des parades pour les contourner. La mainmise de puissants opérateurs ont défrayé les chroniques des journaux depuis les préparatifs du Sommet de la francophonie en novem­bre 2016. Avec l’adoption de la loi anti-corruption, de lourdes sanctions sont prévues à l’endroit des corrupteurs et des corrompus. Outre la suspension temporaire de toute activité commerciale et sociale, ils sont passibles d’une amende de vingt-cinq à cinq cent millions d’ariary.

Andry Rialintsalama