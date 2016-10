Le conflit entre marchands au marché municipal d’Ambatondrazaka ne s’arrêtera pas, et peut-être jamais, si la réhabilitation des axes routiers et de différentes infrastructures faisant partie de la place du marché municipal continue, à défaut de prise de mesures adéquates par la commune urbaine.

Pour le public, les problèmes ne viennent pas du tout de la décision d’aménagement d’une importante partie de la ville, chef-lieu de l’une des régions classées greniers du pays, mais surtout des marchands eux-mêmes, d’une part, et de certaines personnalités, d’autre part.

À rappeler que certains commerçants ont dénoncé le favoritisme dans l’attribution des places, il y a quelques années. Ce qui devient, actuellement, l’une des grandes causes qui, en attendant que les travaux de réhabilitation finissent pour mettre en œuvre le futur emplacement, suscitent de nombreux débats conflictuels. Ceux-ci aboutissent quelquefois à des accrochages dans les bars. Affaire à suivre.

Hery Fils Andrianandraina