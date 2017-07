L’internet facilite actuellement la recherche et la vente de biens immobiliers. Le nombre de visiteurs sur un site immobilier a augmenté de 151% en onze mois.

Rapide évolution. D’après les chiffres avancés par Jumia House, un professionnel du système de plateformes de ventes et d’annonces entre particuliers sur internet, et à la fois site promoteur d’immobilier, l’utilisation d’outils numériques dans l’immo­bilier a été multipliée par dix-sept à Madagascar depuis 2012.

«L’augmentation du nombre de visiteurs sur Jumia House entre juillet 2016 et Juin 2017 est de 151% », indique Guillaume Roger, directeur du groupe Jumia pour Madagascar. Le groupe Jumia crée un système d’infrastructures et de services digitaux grâce à ses places de marchés en ligne. Le directeur précise même que son groupe a enregistré 601% d’augmentation du nombre de visiteurs depuis la France et 397% depuis les États-Unis.

Des chiffres qui indiquent que les outils numériques d’aujourd’hui transforment le secteur immobilier. « C’est un signe de transformation des usages et de l’attente vis-à-vis de l’outil internet. Et cette évolution vers le numérique permet une ouverture internationale sur l’immobilier », ajoute Guillaume Roger dans son discours à la cérémonie des césars de l’immobilier, qui s’est tenue au café de la Gare, jeudi soir.

Une cérémonie qui veut surtout marquer le développement du numérique dans l’immobilier et le rôle de Jumia House dans l’accompagnement des agences et promoteurs immobiliers dans la voie numérique.

Trophées

L’utilisation du mobile comme moyen d’accès à internet augmente deux fois plus que l’ordinateur, mais plus de la moitié des visiteurs proviennent d’ordinateurs. « Les comportements pour la recherche d’un appartement ou d’une maison évoluent et se font de plus en plus sur internet », précise un document sur l’immobilier et le numérique dans la Grande île. Aussi, la cérémonie a-t- elle récompensé les professionnels de l’immobilier les plus méritants dans leur utilisation du numérique.

Quarante agences et promoteurs ont assisté à la remise de sept trophées différents. Les critères de sélection sont notamment basés sur le temps d’accessibilité, la puissance du chargement, le design, la barre de recherche, le plan du site, le multi-langage et les messages d’erreur. Le trophée du meilleur site web est décerné à Immobilier Conseil, le meilleur annonceur de l’année revient à PromoTana.

Le prix Jumia House est attribué à Direct Immo, Axe Immobilier pour le meilleur service client. La meilleure jeune agence Jumia House est gagnée par Triangle Immobilier. Les plus prestigieux trophées, celui de la meilleure agence de l’année est attribué à Guy Hoquet Madagascar et le trophée du meilleur promoteur, qui revient à Filatex immobilier, ont été remis par le ministre des Postes, des télécommunications et du dévelop­pement du numérique, André Neypatraiky Rakotomamonjy.

Mirana Ihariliva