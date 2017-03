La monnaie nationale a perdu sa valeur face à l’Euro et l’Ariary sur le marché interbancaire de devise depuis une semaine.

La chute de l’ariary s’accélère. Depuis une semaine, la monnaie nationale a enregistré une chute vertigineuse. Le taux de l’ariary par rapport au dollar a connu une baisse de 6% de sa valeur Sur le marché interbancaire de devise, le billet vert américain équivalait à 3 111 ariary le 10 mars pour finir à 3 309,12 ariary le 17 mars. Alors que tout semblait aller bien au début de l’année. Et en ce qui concerne l’euro, la courbe du marché accorde le même schéma. L’ariary a perdu 7% de sa valeur face à la monnaie de l’Union européenne. Elle s’échangeait à 3 294.18 ariary le 10 mars contre 3 524 ariary le 17 mars.

Les économistes n’écartent pas l’idée d’une intervention de la banque centrale derrière cette dépréciation. « À chaque fin et début d’année, saison de l’arrivée des aides internationales et de rapatriement des devises à la suite des exportations, l’ariary connait toujours une appréciation. Cette saison, cette appréciation était particulièrement importante. Pour éviter de trop grandes fluctuations quand viendra la saison de la dépréciation qui s’étend d’avril à septembre, la Banque centrale a dû intervenir », explique un économiste. À l’entendre, l’idée est donc d’atténuer dès maintenant les impacts de la dépréciation de la monnaie nationale qui ne manquera pas d’avoir lieu entre avril et septembre surtout si la vanille connait un choc après le cyclone Enawo.

Donateurs traditionnels

Au cours des deux premiers mois, la monnaie nationale a connu un certain confort sur le marché interbancaire de devise. Le gouverneur de la Banky foiben’i Madagasikara (BFM) s’est félicité de cette appréciation de l’ariary face à ces monnaies de référence. « Nous pouvons dire effectivement que les actions entreprises par la banque depuis l’année dernière ne sont pas restées lettres mortes. Nous pouvons citer les accords établis avec les bailleurs de fonds et les investisseurs potentiels », s’est déclaré Alain Rasolofon­draibe, gouverneur de la BFM au cours d’un reboisement à Anjeva Gara le 11 mars.

La dépréciation de l’ariary n’est pourtant pas un bon signe pour l’économie nationale. Les effets immédiats de cette relativement importante dépréciation de l’ariary seront évidemment la hausse des prix des produits importés. La hausse du prix à la pompe est à craindre. Puisque la parité du devise et ariary est l’un des facteurs de fixation du prix maxima à la pompe.

Par ailleurs, les réserves monétaires de la grande île ont connu une augmentation de 40%. D’après le gouverneur, celles-ci atteignent à environ 1,1 milliard de dollars américain. Cette tendance à la hausse est expliquée par le déblocage de la Facilité de crédit élargie (FEC) du Fonds monétaire international (FMI) et d’autres fonds multilatéraux et bilatéraux pour Mada­gascar.

Le gouverneur de la banque centrale estime que les 10 milliards de dollars américains promis par les donateurs traditionnels de Madagascar lors de la conférence des bailleurs et des investisseurs tenue à Paris en décembre 2016 pourront booster les réserves monétaires. Puisque ce fonds sera déposé dans la banque centrale avant son utilisation.

Lova Rafidiarisoa