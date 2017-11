L’ariary continue sa dépréciation face à l’Euro sur le marché interbancaire. Le cours de référence a atteint un record historique, hier.



La chute de l’ariary continue. La monnaie nationale n’a jamais connu une telle valeur depuis l’instauration du marché de devise en 2004. Le cours de référence de l’Euro en Ariary sur ce marché et affiché sur le site de la Banky foiben’i Madagasikara (BFM) était de 3736.37 ariary, hier. Sur le marché noir, le billet d’un euro atteignait même les 3900 ariary. Quand au billet vert, il s’échangeait à 3187.03 ariary.

Après avoir eu un regain au mois de juillet, elle a connu une dépréciation depuis le mois d’août. Selon les statistiques publiées sur le site de la Banky foiben’i Madagasikara, la monnaie européenne équivalait à 3390,74 ariary au début du second semestre pour arriver à 3610,66 ariary le mois dernier. En quelques semaines, l’ariary perd de plus en plus de valeur devant les monnaies fortes.

Cette dépréciation s’explique par le ralentissement des exportations de vanille, l’une des premières sources de rentrée de devises du pays ainsi que la forte hausse des importations en cette période de fin d’année, selon Alain Hervé Rasolofondraibe, gouverneur de la BFM lors d’une conférence de presse organisée en début du mois.

Inflation imminente

Cette dépréciation de l’ariary n’est pourtant pas un bon signe pour l’économie nationale. Ses effets immédiats seront, évidemment, la hausse des prix des produits importés. Celle du prix à la pompe, ces derniers mois, est le premier résultat. La fixation du prix maxima à la pompe est dictée par la parité devise et ariary. Les observateurs craignent ainsi une forte inflation dans les prochains jours.

Cette forte dépréciation de l’ariary entre dans les annales du marché interbancaire de devises. Elle est en deçà de la moyenne annuelle de cette année qui est de 3461,86 ariary, et encore loin de sa valeur moyenne enregistrée en 2005 à 2488,24 ariary. Un petit aperçu sur le site de la BFM permet d’apercevoir que l’ariary a connu une dépréciation constante depuis l’année 2008. A la veille de la crise politique, la moyenne annuelle était 2504.11 ariary pour un euro pour finir à 2921.43 ariary en 2013. Mais l’euro a dépassé pour la première fois la barre de 3000 ariary en novembre 2013.

Lova Rafidiarisoa