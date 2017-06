La commune urbaine d’Antananarivo essaie de changer la face du marché d ‘Analakely. Elle prévoit un centre commercial sur l’esplanade.

Depuis ces dernières semaines, la course au chat et à la souris de la police municipale et des marchands des rues a finalement diminué et fait place au projet de la commune. Les marchands d’Analakely, entre les pavillons et l’esplanade, ont été chassés de leur place. La rue devient inaccessible aux voitures.

Actuellement, la commune compte mettre en place un centre commercial pour rassembler les marchands et donner une meilleure image du marché d’Analakely.

D’apres Edison Razafin-tsihoarana, directeur de l’urbanisme et de développement, les toilettes se trouvant en dessous de l’esplanade deviendront un parking de voitures géré par l’Easy Park. Des marchés à l’étal couvriront le dessus du parking.

Embouteillages

L’engouement des marchands entre les pavillons et l’esplanade provoque, de temps en temps des embouteillages que même les piétons ne savent plus où mettre les pieds.

Ce projet a déjà été accepté au niveau du conseil municipal en décembre 2016 avec toutes les conventions y afférentes. Pour ce faire, les marchands sont disposés sur une ligne, entourant l’esplanade juste en face des pavillons, établie par la commune.

La rue derrière l’esplanade qui a été bloquée sera réouverte. Tous ces marchands seront déplacés prochainement sur l’esplanade. Néanmoins, les voitures garées au dessus y resteront encore jusqu’à ce que les travaux commencent.

«Les travaux sont prévus commencer à partir du deuxième semestre de cette année, c’est à dire en début juillet, après la Fête de l’indépendance», explique Edison Razafin-tsihoarana. Seuls les marchands d ‘ Analakely sont concernés par ce changement, ceux de Behoririka occuperont toujours leur place.

Mamisoa Antonia