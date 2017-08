Depuis la réintégration de Madagascar dans l’Agoa, les retombées économiques commencent à faire effet. Les exportations vers les États-Unis sont en forte croissance.

En pleine croissance. Les retombées économiques de l’adhésion de Madagascar à l’Africa growth opportunity act (Agoa) commencent à faire effet. Les exportations vers les États-Unis, dans le cadre de cet accord de libre échange, enregistrent une forte progression. D’après les données fournies par l’administration douanière, l’année 2016 a vu une augmentation de production de 47,5 millions de dollars en termes de valeurs, par rapport à 21,9 millions de dollars pour 2015.

Cet accord de libre échange permet aux pays éligibles de jouir des exonérations fiscales offertes par la loi commerciale AGOA. Depuis le 26 juin 2014, Madagascar figure parmi les pays bénéficiaires de cette loi commerciale américaine. Et depuis, le nombre d’entreprises éligibles a augmenté. Le premier trimestre de cette année, elles sont au nombre de trente deux, dont dix huit ayant déjà exporté.

Pour bien accompagner les entreprises bénéficiaires, des agents de l’administration douanière américaine ont effectué une visite dans la Grande île la semaine

dernière.

Visite de contrôle

Avec une équipe de la douane malgache, ils ont effectué des descentes dans des usines basées à Antana­narivo. « Cette visite s’était surtout focalisée sur une coordination des actions en lien à la mise en œuvre de l’AGOA à Madagascar, et en une visite de contrôle au sein de sept entreprises franches majeures à Antananarivo », indique la douane malgache dans un communiqué.

Les descentes faites au sein de ces usines ont été concentrées sur le contrôle et vérification documentaire des registres administratif, législatif et commercial de l’entreprise, la conduite de série d’interviews auprès des res­ponsables au sein de l’usine et la visite de la chaine de production. « Aucune anomalie majeure n’a été constatée »,

se réjouit la partie malgache.

Garante de la mise en place effective de l’AGOA, et donc de l’atteinte des objectifs économiques fixés par l’État, la douane malgache a défini, en plus des règlementations douanières cadrant toute opération d’exportation liée à l’accord, des dispositions diverses contribuant à la performance des entreprises et assurant leur maintien dans la liste des entreprises bénéficiaires de l’accord.

Elle explique dans ce document de presse que des séances d’informations sur les règlementations et les dispositions légales liées à l’implémentation de l’AGOA, des séances de formation spécifiques liées aux aspects techniques des procédures requises, sont souvent organisées pour les entreprises franches. À cela s’ajoutent des contrôles et visites des usines. « L’objectif final étant de veiller au respect des procédures et, en cas de non-conformité et de non-respect, de présenter des orientations et directives aux entreprises », a fait savoir la direction générale des douanes.

Lova Rafidiarisoa