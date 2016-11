L’équipe malgache a pris sa revanche face aux Réunionnais et remporte, pour la sixième fois, le relais marathon de Saint-Benoit

Belle revanche malgache. À sa septième participation, l’équipe malgache a assuré la victoire et remporte pour la sixième fois, le Marathon relais de Saint Benoit, qui en est à sa 41e édition. La course s’est tenue, hier après-midi, sur un nouveau parcours.

Favori depuis toujours à cette course internationale par équipe de dix coureurs, Madagascar a ravi ce titre dès sa première participation en 2001, 2002, puis trois autres après dix ans de pause en 2012, 2013, 2014. Déter­minée, la bande à Hajanirina Andriamparany, capitaine de la sélection malgache a bouclé les 42,195 km en 2 heures et 13 minutes, devant les deux équipes phares réunionnaises, en l’occurrence le Run Oxygène 1 composée des coureurs kenyans, Sud-Africains et français, a franchi la ligne d’arrivée quatre minutes plus tard avec au chrono 2h17, et le Run Oxugène II trois minutes après (2h20).

« Nous sommes satisfaits de ce résultat car c’est aussi un nouveau record sur ce nouveau parcours », se réjouit la présidente de la fédération malgache d’athlétisme, Norolalao Andriamahazo Ramanantsoa.

Le numéro un de la discipline n’a pas caché la satisfaction de son équipe à la veille de l’élection. « Là, on sort au moins par la grande porte avec ce bon résultat car c’était notre dernière activité avant l’assemblée générale élective » a conclu la candidate à la présidentielle. Concernant cette élection, l’équipe de la fédération a confirmé, hier, son report.

Élection reportée

D’après les explications de la présidente de la fédération d’athlétisme, Norolalao Andriamahazo, en vue de la tenue du sommet de la francophonie sur le sol malga­che à partir du 20 novembre et après une réunion en haut lieu, le ministère de la Jeunesse et des sports a ordonné à toutes les instances sportives de ne pas organiser d’événements qui pourraient refléter des images négatives. Suite à cette décision ministérielle, l’assemblée générale élective de la fédération malgache d’athlétisme comme c’est le cas pour d’autres mouvements sportifs d’ailleurs, ne pourra pas organiser comme prévue son élection présidentielle le samedi 19 novembre. La FMA a donc choisi le lendemain du jour de clôture du sommet de la francophonie, le 28 novembre pour procéder à l’élection.

Serge Rasanda