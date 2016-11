La délégation malgache pour le 41e Marathon relais de St Benoit a quitté le pays hier. La course se tiendra le 11 novembre.

Septième participation pour la Grande Ile. Les onze membres de l’équipe malgache qui vont défendre les couleurs malgaches à la 41e édition du Marathon relais de Saint Benoit de la Réunion ont été présentés officiellement avec leur distance à parcourir hier au stade d’Alarobia.

Comme chaque année, la course aura lieu le ven­dredi 11 novembre. L’équipe malgache tentera d’y récupérer le titre qu’elle a déjà ravi cinq fois en six participations (2001, 2002,, 2012, 2013, 2014).

La Grande île a échoué de peu et s’est contentée de la deuxième place l’année passée, derrière une équipe hôte. Le militaire, multiple champion de Madagascar en marathon et qui participera pour la sixième fois à ce rendez-vous sera le capitaine de l’équipe.

« J’ai confiance en notre équipe. Les techniciens y ont ajouté des jeunes résistants (…) L’équipe réunionnaise a comme atout de courir à domicile. L’année dernière, nous étions, de notre côté, surpris et victimes du changement de parcours de dernière minute, pour raison de réhabilitation des routes », a confié le capitaine, Hajanirina Andriamparany.

« Nous avons sélectionné des coureurs de demi-fond, les meilleurs en 3000m steeple et 5000m lors des derniers cham­pionnats nationaux, car ces distances ne sont pas loin de celles qu’ils vont courir à la Réunion … Quant au parcours, il y a beaucoup de montées et de descentes et un plat d’environ 3 000m à l’arrivée », a souligné Jean de la Croix Maha­tana sur les critères d’élection des coureurs.

Revanche

« La Réunion a aligné l’Oxygen, une équipe de sélection continentale depuis 2014 pour enlever le titre à Madagascar mais elle n’a pas réussi. L’année dernière, l’île hôte a renforcé cette équipe en alignant des coureurs kenyans, sud africains et français pour remporter le titre. Mais c’était une petite victoire qu’on peut récupérer cette année », rassure l’entraîneur national, Jean de la Croix Mahatana. La délégation malgache s’est envolée, hier après-midi, pour La Réunion.

Liste de coureurs

1-Mampitraotsy Cospn Boeny (3,5 km)

2-Fulgence Rakotondrasoa Crown Vakinankaratra (4,0 km)

3-Patrick Ralaiarimanana Cosfa (4,5 km)

4-Jean de la Croix Rakotomalala Crown Vakinankaratra (4,6 km)

5-hajanirina Andriamparany Cosfa (4,6 km)

6-Clément Voninahitsy ITHI Ihorombe (4,5 km)

7-Nicolas Rakotoniaina CNaPS (4,4 km)

8-Fitohia Fitolia Cospn Boeny (4,3 km)

9-Donné Efanomezantsoa Cosfa (4,4 km)

10-Hery Tiana Rakotoarimanana Cosfa (3,4 km)

Remplaçant: Tsima Tahianjanahary Cosfa

Entraineur: Mahatana Jean de la Croix

Serge Rasanda