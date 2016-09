La Réunion et Maurice ont confirmé leur participation au XVIe Marathon international de Tanà qui se tiendra les 15 et 16 octobre.

À un mois de l’événement, deux pays, à savoir la Réunion et l’île Maurice, en plus de Madagascar, ont confirmé leur participation à la 16e édition du Marathon International de Tanà qui aura lieu les 15 et 16 octobre.

En étroite collaboration technique avec la fédération malgache d’athlétisme et en partenariat avec Star, Huawei, Chine Road and Bridge Corporation et VIMA, World Trade Center, organisateur de l’événement propose quatre épreuves de course le dimanche 16 octobre dont le point de départ sera devant l’Hôtel de Ville à Analakely. Outre le marathon, l’épreuve phare longue de 42,195km, d’autres courses plus courtes seront au programme comme les «Foulées Ecolo» et le handirun, sur une distance chacune de 10km, ainsi que le Maratoons, une course en famille et entre amis de 1,5km.

Deux Îles de la région ont déjà confirmé jusqu’ici leur participation, sept athlètes pour la Réunion et deux pour l’ile Maurice. L’organi­sateur attend encore la confirmation de l’Afrique du sud, des Seychelles et des Comores.

La Grande Île alignera les habitués aux courses de fond comme Jean de la Croix Rakotomalala de Crown Vakinankaratra et le militaire, Hajanirina Andriam­parany chez les hommes, Landinirina Ratianarison de COSPN et Marinah Rama­nantenasoa de la CNaPS pour les dames. La précédente édition a vu la participation de 1200 coureurs et l’organisation attend cette fois 2 000 participants.

Sécurisation

De nombreuses entités, entreprises et organismes internationaux ont décidé de soutenir cet événement d’envergure internationale. Dans le cadre de la sensibilisation pour la lutte contre le VIH/SIDA, l’ONUSIDA/ SE-CNLS invite les sportifs à soutenir sa cause en participant aux différentes courses dont le thème est « courir contre le Sida », et à visiter son stand où se déroule des séances de sensibilisation, du service de conseil et dépistage de VIH.

L’organisateur sera strict sur la sécurisation des parcours, « la police nationale et celle communale assureront ensemble la sécurisation du trajet des courses (…) Les routes accordées par la commune urbaine d’Antananarivo seront coupées de 7 heures du matin à 12 heures », avise le World Trade Center. Le champion en titre du Marathon Inter­national de Tana, le Réunion­nais Lebon François, médaillé d’or des jeux des iles de l’océan en 2011, sera en tête de liste de la délégation réunionnaise.

« Nous avons raté la première place l’année dernière, (…) nous allons tout faire pour remporter cette fois le titre à domicile » rassure la présidente de la fédération malga­che d’athlétisme, Norolalao Andriamahazo, hier à Antaninarenina. Concernant les primes, en plus des trophées et médail­les, les premiers, homme et dame en marathon gagneront chacun 1 500 000 ariary.

Serge Rasanda