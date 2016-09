Les participants attendent toujours les derniers jours, pour s’inscrire. À plus de deux semaines de l’événement, le World Trade centre et la Fédération malgache d’athlétisme n’a pas pu donner des chiffres sur les inscrits, au XVIe marathon international de Tanà qui se tiendra le 16 octobre.

Les organisateurs ont seulement confirmé la participation de sept Réunionnais du club St Benoit et deux Mauriciens. Mais la participation sud africaine reste à confirmer.

En étroite collaboration avec le club de St Benoît, la Fédération Malgache par sa présidente, Norolalao Andria­mahazo, a annoncé hier, que « les meilleurs locaux chez les hommes pourront composer l’équipe Malgache au marathon relais international de St Benoit, le 11 novembre, comme chaque année… On attend tout de même la confirmation de cette invitation ».

Ce club de St Benoît représentera donc la Réunion, en alignant ses athlètes à l’épreu­ve phare de 42,192km.

Outre le marathon, trois autres épreuves y seront au programme comme les «Foulées Écolo» et le handirun, sur une distance chacune de 10 km, ainsi que le Maratoons, une course en famille de 1,5 km.

Deux stars internationales, Laurence Fischer cham­pionne du monde en karaté et M’bar N’diaye champion de France et vice champion d’Europe en taekwondo, seront les invités de marque de l’événement. Ces derniers ne vont pas courir, mais effectueront une séance de démons­tration.

En partenariat avec Baoba, Chat’o et Okalou, le Maratoons Land, un espace dédié aux enfants et familles, où l’on peut trouver des manèges, des châteaux gonflables, des trampolines, face painting, barbe à papa et mascottes,…et une garderie, sera installé au parvis de l’hôtel de ville, les 15 et 16 octobre.

Côté musicale, le cabaret en plein air animé par la reine du jazz malgache, Fanja Andriamanantena, dans le cadre de la célébration de son 50 ans de carrière, est à ne pas rater le samedi 15 octobre, à 20 heures. Cet événement sera co-organisé avec First Evenementiel.

S.R.