Antananarivo aura finalement son Marathon international. À cause de l’épi­démie de peste qui s’est observé sur le territoire malgache, la 17ème édition du Marathon international de Tana qui devit se courir en octobre se tiendra finalement ce dimanche 3 décembre.

La fédération malgache d’athlétisme ainsi que World Trade Center, principal organisateur de l’évènement sont prêts a vivre deux inoubliables journées. Deux journées puisque les festivités vont démarrer le samedi 3 décembre avec diverses animations devant l’hôtel de ville.

Avec l’initiative du Secrétariat exécutif du comité national de la lutte contre le Sida (SE/CNLS), qui est le grand partenaire du marathon international de Tana, il y aura une sensibilisation de la population tananarivienne mais aussi des dépistages gratuits.

« On va faire des dépistages mais avant, il y aura quand même des séries de discussions qui vont se faire avec les personnes qui voudront savoir leur statut. Savoir son statut (séropositif ou séronégatif) reste très important. Les prises en charge psycho-sociales peuvent se faire tout comme le suivi médical au cas où on aurait un ou des séropositifs », explique Andriamandranto Razafimandimby, responsable au niveau du SE/CNLS qui versera 20% des recettes d’inscriptions aux bébés nés avec le VIH.

Côté participant, les organisateurs ont annoncé la participation des grosses poin­tures de l’athlétisme malgache qui seront en compétition avec des athlètes réunionnais, kenyans, éthiopiens et sud africains. Certains coureurs étrangers arrivent ce jour à Antananarivo et le reste, comme les kenyans débarqueront à Ivato demain.

Comme il s’agit d’un événement international qui réunira beaucoup de participants, les organisateurs ont prévu d’assurer le Marathon international de Tana avec ASCOMA.

Dina Razafimahatratra