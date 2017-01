Une suspicion de peste a fait une victime à une quarantaine de kilomètres du centre-ville. Le ministère de la Santé publique tente de dissimuler le fait.

L’épidémie de peste sème la terreur dans la commune d’Ambohitse­heno, district de Manjakan­driana, à 44 kilomètres d’Antananarivo-ville. Une victime y a trouvé la mort, mardi, selon le rapport de la gendarmerie nationale, hier. « Un jeune homme de 22 ans, habitant Antsapandrano, dans la commune d’Ambohi­tseheno, a été hospitalisé dans le centre de santé de base à Ambohitseheno, le 16 janvier à 21 heures. Il a succombé à ses maux, le 17 janvier, à

10 heures du matin. Il était atteint de la peste, selon le rapport des médecins », indique le communiqué de la gendarmerie, envoyé, hier.

Une autre source précise que ce jeune homme a été hospitalisé dans le centre de santé de base (CSB) d’Ambo­hitrony, une commune proche d’Ambohitseheno. C’était de la peste bubonique, d’après le résultat du test de diagnostic rapide, effectué sur la victime. Un résultat à confirmer encore auprès de l’Institut Pasteur de Mada­gascar (IPM), mais généralement, « ce qui est confirmé sur un TDR ne change pas ».

Les médecins sur place ont ordonné son enterrement immédiat. Seuls quelques membres de la famille ont pu y assister, notamment pour éviter la propagation de la maladie.

Panique

Cette suspicion de peste a créé la panique chez les habitants de cette commune. Le prix de la plaquette de « Cotrim », aurait doublé, en deux jours. Selon une source avisée, elle ne serait pas un cas isolé. « Deux autres victimes ont trouvé la mort, hors du centre de santé, peu avant ce cas. Aucun test n’a été effectué sur les victimes pour confirmer la cause de leur décès car elles étaient déjà enterrées. Toutefois, leur mort a été trop subite, entraînant de l’inquiétude chez les villageois et les médecins », confie cette source qui a été tenu de garder ces informations, pour éviter la psychose.

Les agents du ministère de la Santé publique que nous avons contactés, ont refusé de se prononcer sur ces cas. « Des investigations doivent d’abord être effectuées, avant de confirmer quoi que ce soit », précise l’un d’eux. Le médecin inspecteur à Manja­kan­driana faisait même semblant de ne rien savoir sur ce cas.

Cette suspicion de peste serait sous contrôle à Ambo­hitseheno. Aucun nouveau cas n’a été enregistré, depuis ce décès. Les proches du malade ont bénéficié de médicaments de prévention et les habitants, incités à l’assainissement du village.

