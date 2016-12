Une personne succombe à la peste bubonique à quelques kilomètres d’Antananarivo. L’épidémie est maîtrisée.

La région d’Anala­manga enregistre son premier décès provoqué par la peste, en cette saison pesteuse 2016-2017.

Il s’agirait d’une femme, habitant la commune de Ranovao, dans le district de Manjakan­driana, selon la confirmation du ministère de la Santé publique, samedi. Le décès est survenu en ce mois de décembre. « Le test de diagnostic rapide de la peste bubonique effectué sur la victime a été positif », soutient le Dr Luc Michel Sendratiana, médecin inspecteur à Manjakandriana, joint au téléphone, hier. Ce dernier d’ajouter que c’était un cas isolé. « Il n’y a pas de nouveaux cas, jusqu’à présent », poursuit-il.

Depuis le début de cette saison pesteuse, les cas de peste déclarés dans la région d’Analamanga s’enchaînent. Il y avait des victimes à Ankazobe, à Anjozorobe et dernièrement, à Manjakan­driana. D’autres cas ont été notifiés dans les foyers pesteux, comme à Arivoni­mamo, Tsiroanomandidy et Andilamena. « La peste est une maladie des rats et c’est par accident qu’elle se transmet à l’homme. Souvent, c’est la pratique des feux de brousse qui les pousse à se rapprocher des villages et donc de l’homme. Tant que cette pratique persiste, tout le monde est menacé », explique un technicien.

À temps

En général, le traitement des malades a été à temps en cette saison, la grande majorité s’en est sortie. Pour l’instant, le seul décès déclaré sur les Hautes Terres centrales est ce cas à une cinquantaine de kilomètres du centre ville.

Dans la petite commune d’Inosy Ambalarano, district de Befotaka Atsimo et région d’Atsimo Atsinanana, par contre, dix personnes (et non trente et un comme l’a soutenu le député de Befotaka, le conolel Maroriky dans notre journal le 7 décembre), ont succombé à la peste depuis novembre, selon une investigation effectuée par une trentaine de missionnaires du ministère de la Santé publique et de l’Institut Pasteur de Mada­gascar, mobilisée dans cette commune très isolée et sans centre de santé, après l’appel à manifestation des autorités locales. Dix-sept autres malades ont été pris en charge.

Le ministre de la Santé publique, le professeur Mamy Lalatiana Andria­manarivo, descendu sur place pour voir de visu la réalité, vendredi, a découvert un autre foyer pesteux « méconnu ». C’est une petite commune appelée Tanambao, dans le district d’Iakora et la région d’Ihorombe. « Les habitants d’Ambalarano nous ont indiqué que cette épidémie venait d’une autre localité. Arrivé à cette commune indiquée, un homme âgé est sorti de sa case et nous a expliqué que ses neuf enfants ont péri suite à de fortes fièvres accompagnées de ganglions (symptômes de la peste). Une trentaine à une cinquantaine de personnes, présentant les mêmes symptômes, auraient été décédées, depuis deux ans», raconte-t-il.

D’autres équipes vont être dépêchées à Tanambao, cette semaine. Le ministère de la Santé publique va, par ailleurs, mettre en place un dispensaire mobile à Inosy Ambalarano et affecter quatre médecins et sept paramédicaux dans le district de Befotaka Atsimo.

Le nombre de cas remonte à soixante dix-huit dont onze décès, depuis le début de cette saison. « La maladie est curable si traitée à temps, ainsi, en cas de forte fièvre ou de ganglion, il est indispensable de voir un médecin », martèlent les médecins.

Miangaly Ralitera