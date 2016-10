Des « squattérisations » mettent en danger des occupants légaux sur la colline de Manjakamiadana. La CUA demande leur départ immédiat.

Double danger. Une vingtaine de familles, occupant six constructions illicites dans le fokontany de Manjakamiadana, devront quitter les lieux dans l’immédiat, selon les recommandations de la commune urbaine d’Antananarivo (CUA), après une visite effectuée sur les lieux, la semaine dernière. L’écroulement de ces habitations est certain au cours de cette saison des pluies. « Ces maisons n’ont plus de soubassement, il n’y a plus qu’un tronc d’arbre qui les maintient », explique Léonie Razafimamonjy, chef du fokontany à Manjaka­mia­dana, hier.

Ce danger ne touche pas seulement ces familles. « Au cas où ces maisons s’effondreraient, les dégâts atterriraient sur les maisons du niveau inférieur », souligne le colonel Jaona Andrianaivo, responsable de la gestion des risques et des catastrophes de la CUA. Ces personnes étaient encore sur place, hier. Elles ne veulent pas quitter les lieux, selon le chef du fokontany.

Tous les quartiers des collines d’Antananarivo-ville figurent toujours sur la liste des zones fortement à risque au glissement de terrain, selon le rapport d’un technicien du Bureau national de la gestion des risques et catastrophes (BNGRC). L’inclinaison de la pente sur ces collines et le taux d’infiltration de l’eau sont les principales causes de ce phénomène. Pourtant la saison des pluies s’annonce torrentielle en décembre et en mars 2017, d’après les perspectives climatiques de la direction générale de la météo­rologie, en cette saison d’été.

Mitigation

Les zones les plus menacées sont Manjakamiadana, Ambohidempona, Tsiadana, Ambohipotsy, Avaratr’An­katso. Des écroulements de rochers sont également à craindre. Les zones concernées sont entre autres Volo­sarika et Manjaka­mia­dana.

La mitigation s’impose pour limiter la perte de vie humaine comme celle qui s’est produite en 2015. Le système de drainage est un exemple de travaux recommandés par un technicien en gestion des risques et catastrophes. « Nous pouvons, par exemple, implanter un système de drainage à Avaratr’Ankatso pour éviter que l’eau de pluie ne coule directement dans les habitations. C’est un petit travail qui ne nécessite pas l’appui des bailleurs, nous pouvons l’effectuer nous même avec nos propres moyens », conseil­le-t-il. Le système d’alerte devrait par ailleurs être amélioré. À Antsahondra, le BNGRC en a mis en place. Ce système sert à mesurer le volume d’infiltration pour alerter à temps l’évacuation. D’autres mesures structurantes seraient en cours de discussions entre le BNGRC, la CUA, l’Institut d’Observa­toire Géophysique à Anta­nanarivo (IOGA) et la Cellule de préventions et gestion des Urgences (CPGU), selon le colonel Jaona Andrianaivo.

Pour rappel, le glissement de terrain a fait une vingtaine de morts, durant la saison des pluies de 2015. L’un des plus meurtriers était celui qui s’est produit à Ankadilalana, le 26 février. Six personnes ont été mortes sur le coup à cette date.

Miangaly Ralitera