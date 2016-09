Le chef de l’État se rendra à Miarinarivo, ce jour, pour lancer la distribution des kits scolaires. Les habitants de Soamahamanina comptent en profiter pour l’interpeller directement sur la situation dans cette localité.

Face-à-face. Les habitants de la commune de Soamahamani­na, contestant l’exploitation minière effectuée par une société chinoise dans cette zone, comptent en avoir un avec Hery Rajao­narimampianina, président de la République, ce jour.

Dans cette matinée, il est, en effet, prévu que le locataire d’Iavoloha se rende dans la ville de Miarinarivo, sise dans la région Itasy, à une vingtaine de kilomè­tres de Somahamanina. L’objet de la visite est le lancement officiel de la distribution des kits scolaires aux écoliers des établissements primaires publics de Madagascar. Selon les informations émanant des leaders du mouvement, les contestataires de l’exploitation minière dans cette localité de l’Itasy comptent y assister massivement afin de directement interpeller le chef de l’État de leur situation.

Cette interpellation devrait se faire par le biais de banderole, ou encore, de slogan hurlé. La journée pourrait, toutefois, ne pas se dérouler comme les contestataires de Soamahamanina l’ont scénarisée. Une source avisée indique que « le chef de district de Miarinarivo a décidé de prendre les mesures nécessaires pour annihiler toute tentative de manifestation ou d’acte contestataire durant la visite présidentielle ».

La fouille serait la première disposition prise par les autorités locales. Les véhicules et les voyageurs allant vers Miarinarivo devraient être fouillés par les forces de l’ordre. Il s’agirait de vérifier si des banderoles à ton contestataire ne se cachent pas dans les bagages. Certai­nes personnes identifiées comme meneur du mouvement de Soamahamanina pourraient aussi se voir interdire le déplacement vers la ville voisine de la commune, chef lieu de la région.

Pour certaines personnes, la liberté d’aller et venir pourrait être arbitrairement restreinte, le temps de la visite présidentielle de ce jour à Miarinarivo. La fouille systématique de véhicule a déjà été de mise durant les temps forts des contestations dans la commune de Soamaha­manina. Même les voitures de la presse étaient fouillées de fond en comble.

Tension

Dans le cas où les manœu­vres des contestataires réussissent à passer entre les mailles des dispositifs mis en place par les autorités locales, la distribution de kits scolaires risque de devenir un rendez-vous sous haute tension. Le 14 juillet dernier, une initiative des habitants de Soamahamaninia de déployer des banderoles sur les murs et les vérandas des habitations a été sévèrement réprimée par les forces de l’ordre. Ces derniers qui se sont permis la liberté d’entrer de force dans les maisons des villageois pour décoller les banderoles étalées.

Cette initiative a, pourtant, été prise afin d’attirer l’attention sur la situation dans la commune, des autorités étatiques qui devaient se rendre en voiture à Tsiroa­nomandidy pour assister à la cérémonie d’ouverture d’une foire agricole. Un événement lancé officiellement par le président de la Répu­blique. Soamahamanina étant un passage obligé pour se rendre dans la capitale de la région Bongolava. Pour éviter que les yeux des hauts responsables étatiques présents à Miarinarivo, ce jour, notamment, ceux du chef de l’État soient agressés par des écriteaux ou banderoles contestaires voir séditieux. Il n’est pas à écarter que les forces de l’ordre reçoivent l’ordre d’appréhender toute forte tête.

Le staff présidentiel pourrait, cependant, ne pas avoir choisi au hasard la ville où se tiendra l’événement de ce jour, étant donné que la commune de Soamaha­manina est sise dans le district de Miarinarivo. Il n’est pas à écarter que Hery Rajao­narimampianina aborde le brulant sujet d’exploitation des richesses sous-terraines de la zone. Lui et ses proches qui réduisent les contestations des habitants de Soamahamanina à un élan politique à visée déstabilisatrice et séditieuse. Un raccourci qui occulte, pourtant, la dimension sociale et culturelle du sujet.

Garry Fabrice Ranaivoson