Le mouvement d’opposition obtient une autorisation communale de tenir une manifestation au gymnase couvert de Mahamasina. Bien que les organisateurs ne songent pas à le faire, la caution de la préfecture serait néanmoins nécessaire.

Inévitable. Pour la première fois depuis sa création, le mouvement Mitsangàna ry Malagasy (M-MRM) sortira de son fief d’Andrefan’ Ambohijanahary. Le groupement d’entités frondeuses du pouvoir a obtenu l’autorisation de la Commune urbaine d’Antananarivo (CUA) pour tenir un meeting au gymnase couvert, à Mahamasina, ce samedi.

Le rendez-vous a été annoncé par une presse privée de la capitale comme devant être une démonstration de force des contestaires de l’administration Rajao­narimampianina. Ceci étant donné que M-MRM est membre du Malagasy mivondrona ho an’ny fanorenana (MMF). Il y a fort à parier que les entités membres de cette fédération d’opposants dont le leitmotiv est la démission du chef de l’État s’affichent au gymnase de Mahamasina.

Contourner un refus d’autorisation de la préfecture de police motive notamment le choix de tenir le meeting dans un endroit clos. Dans l’acte d’autorisation délivrée par la CUA, « le paiement des droits auprès de la trésorerie municipale » est la seule réserve indiquée. Contactée, la préfecture d’Antananarivo affirme que, jusqu’ici, aucune demande d’autorisation de la part du mouvement d’Andrefan’Ambohijanahary ne lui est parvenue.

Durant une discussion privée sur facebook, Holijaona Raboanarijaona explique le fait de ne pas avoir requis l’aval du préfet de police par le fait qu’« il s’agit d’un événement dans un endroit clos ». Certes, mais selon la préfecture, toutefois, que ce soit dans un endroit public, ou dans un endroit clos, les textes posent que son autorisation soit toujours requise. « C’est une mesure préventive en matière de sécurité, surtout lorsqu’il s’agit d’événements à caractère politique. Par ailleurs, c’est une question de police administrative qui est du ressort du représentant de l’État », explique la source contactée.

La préfecture indique, toutefois, qu’étant donné que le rendez-vous se tient dans un endroit clos, « la demande d’autorisation ne sera qu’une formalité ». En cas d’absence de demande d’autorisation, la représentation étatique à Antananarivo ne devrait, cependant, pas prendre de mesure empêchant la tenue du meeting de samedi. Un dispositif de sécurité devrait simplement être placé aux alentours du stade de Mahamasina, « dans un souci de préserver l’ordre public et d’éviter d’éventuel débordement interne ou externe à la manifestation ».

Lors de son meeting, le 27 août, à Andrefan’Ambohi­janahary, le mouvement Mitsangàna ry Malagasy avait pesté contre le fait qu’ils n’ont pas obtenu l’autorisation d’utiliser le gymnase de Maha­masina. Cette fois-ci, l’Exécutif de la capitale a donné son feu vert. Certaines sensibilités au sein de l’opinion seraient tentées d’y faire un raccourci avec la position politique du parti Tiako i Madagasikara (TIM). Cette formation qui dirige la CUA a récemment affirmé la rupture de toute collaboration avec le pouvoir.

« Il n’y a rien de politique dans cette décision d’autorisation. Une partie de l’opinion a tendance à tout ramener à la politique et en oublie que la Constitution consacre la liberté d’opinion et d’expression. Il s’agit d’un événement politique qui se tient dans un endroit clos, comme tant d’autres qui se déroulent dans des salles de conférence, alors nous n’y trouvons aucun problème, tant qu’ils s’acquittent des frais requis », défend, toutefois, Jean Gabriel Harison, 1er adjoint au maire de la capitale, signataire de l’acte d’autorisation.

Garry Fabrice Ranaivoson