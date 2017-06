Les agents de la douane sont entrés dans une grève illimitée, depuis hier. Ils maintiennent leurs revendications entre autres les reliquats de primes.

Grève illimitée. Les douaniers membres du syndicat des employés des douanes (Sempidou) sont entrés à nouveau en grève depuis hier matin. Ils ont décidé d’arrêter de travailler pendant une durée indéterminée. Selon son président Herizo Andrianavalona Ramanambola, le syndicat a donné trois semaines aux autorités, après la grève d’avertissement fin mai, pour trouver des solutions par rapport à leurs revendications. Les propositions soumises par le gouvernement ne semblent pourtant pas avoir satisfait les syndicalistes.

« Les négociations restent infructueuses. Les propositions du gouvernement ne répondent pas à nos doléances. Nous entamons une grève illimitée jusqu’à ce que nous obtenions une réponse favorable de la part de l’État », a déclaré le leader syndicalise, hier au téléphone.

Les usagers des bureaux des douanes ont trouvé porte close depuis hier. À Antaninarenina, Antanimena, Ankaditapaka, les banderoles « Douane en grève » ont fait office de message d’information. Les dernières tractations, entre la direction générale des douanes et les syndicalistes, se sont encore tenues hier matin dans les locaux de la douane Antani­mena pour désamorcer la crise. En vain. La réunion s’est tenue à huis clos. « Laissez-nous discuter avec les syndicalistes », a laissé entendre le directeur général des douanes Eric Nari­vony Rabenja.

Bras de fer

Les douaniers réclament des primes non versées entre 2013 et 2016, tout comme l’actualisation du mode de calcul de ces primes. Ils estiment être dans leur droit après l’entame d’une démarche, afin de régulariser leur situation il y a cinq mois, sans réussite, d’où le choix de la voie du bras de fer. « L’actuel texte date de 1992. C’est normal que nous revendiquions sa réactualisation », souligne Herizo Andrianavalona Rama­nambola. Ce dernier qui revendique d’ailleurs que 90% des agents de la douane sont syndiqués.

Cette grève des douaniers risque de pénaliser l’économie du pays. Ce mouvement social causerait des manques à gagner dans les caisses de l’État avec des recettes non collectées. Les responsables de la douane laissent entendre qu’un mouvement de grève de deux jours entraîne un manque à gagner de près de 10 milliards d’ariary dans les caisses publiques.

Comme lors de la grève d’avertissement, qui a duré 48 heures fin mai, un service minimum a été assuré. Seuls ont travaillé les agents chargés d’assurer les procédures liées à certains produits, tels que les animaux vivants, les colis diplomatiques, les denrées périssables, les animaux vivants et les produits pharmaceutiques et hospitaliers.

Lova Rafidiarisoa