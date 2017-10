Mouvementé. La police centrale de Tsaralalàna a arrêté puis relaché deux fauteurs de trouble pendant la manifestation des taxi-men à Analakely, hier. « Ils ne sont pas des nôtres, mais ont lancé des bouteilles ici et là », témoigne un taxi-man à Analakely. Les éléments des forces de l’ordre ont suivi de près cette manifestation, tout en laissant ces manifestants perturber l’ordre public. Les véhicules de ces transporteurs ont bloqué la circulation dans le centre-ville, d’Ankazomanga à Analakely et à Anosy, pendant quelques heures. Des automobilistes ont fait demi-tour pour éviter d’être immobilisés. Les manifestants ont, en outre, sifflé, hué, dans la rue.

Les taxi-men, comme ils l’ont inscrit sur leur pare-brise « Tsy mila Omavet sy Lanterne Be », refusent de coopérer avec la commune urbaine d’Antananarivo (CUA) dans sa nouvelle organisation. « Il y a certainement des magouilles derrière l’affectation de la contre-visite à l’Omnium de Maintenance des Véhicules de Transports (OMAVET). Marc Ravalomanana lui-même a annoncé, avant-hier, qu’elle serait gratuite jusqu’en décembre. C’est-à-dire qu’elle sera payante par la suite », s’inquiète Clémence Raha­rinirina, présidente de l’Association des taxi-men à Antananarivo-ville (FTAR). Sans réponse satisfaisante de la CUA, lors de leur rencontre avec des représentants de la CUA à l’hôtel de ville d’Analakely, les membres du FTAR se sont rués avec leurs véhicules vers le ministère du Transport à Anosy, pour chercher du soutien. Le ministère étudierait leurs dossiers.

Dans l’annonce de l’affectation de la visite de conformité des transports en commun à Antsakaviro, la CUA a précisé que l’OMAVET dispose du matériel adéquat pour l’examen des véhicules. Un contrôle qui pourrait éliminer les vieux véhicules usés, travaillant encore dans le transport en commun.

M. R.