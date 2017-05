La manifestation à l’université d’Antananarivo s’intensifie. Elle fait des blessés et une dizaine d’étudiants ont été interpellés.

Un gendarme et un étudiant sortent blessés des vifs affrontements entre des étudiants de l’université d’Antananarivo et des éléments des forces de l’ordre. Cet affrontement a eu lieu au terminus de la ligne 119 à Ankatso, hier. Les manifestants ont lancé des pierres, sans répit, pendant plus de 2 heures. L’une a atterri sur le visage de cet élément des forces de l’ordre, il a été emmené d’urgence dans l’hôpital le plus proche. L’étudiant, quant à lui, aurait été blessé au niveau de sa main.

Choqués, les éléments des forces de l’ordre ont procédé à « l’interpellation » d’une dizaine d’étudiants sortant de l’enceinte de l’université.

« Ils ont dépassé les limites. À cause de leur manifestation, des personnes ont été blessées, d’autres ont été contraintes de suspendre leurs activités pendant des heures. Nous devons ainsi réagir, sans pour autant violer la franchise universitaire », explique un des éléments des forces de l’ordre sur place. Les étudiants interpellés ont été relâchés après avoir répondu à quelques questions des militaires.

Fin de la manifestation

Les présidents des associations pédagogiques retirent leur responsabilité dans ces troubles. « Cette manifestation aurait dû être close ce jour, étant donné que nous avons déjà entamé des négociations avec le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (Mesupres) sur nos revendications », s’exprime Valisoa Rasolofojaona, président de l’association pédagogique de la Faculté des Sciences.

Avec des responsables de l’université, le professeur Marie Monique Rasoazana­nera les ont reçus, hier, à Fiadanana. Elle leur a promis que leur revendication sur la hausse de l’équipement sera discutée au niveau des autorités compétentes. Ils ont décidé ensemble que, désormais, les associations des étudiants auront la main mise sur la gestion du coût de connexion que les étudiants ont déjà payé.

Les présidents des associations pédagogiques sont satisfaits de ces solutions à court terme. Pour eux, elles devront marquer la fin de la manifestation. Cette décision ne fait pas l’unanimité. « Ce mouvement s’arrêtera quand notre requête sera comblée », assènent les meneurs du mouvement.

Miangaly Ralitera