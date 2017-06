Le cimetière de Mangatokana héberge des locataires particuliers. Des personnes s’y installent sans vergogne.

Incroyable mais vrai, le cauchemar de 2008 revient de nouveau ! Les vivants cohabitent avec les morts au cimetière de Mangatokana. Des squatters ont élu domicile et résidence sur les tombeaux où des corps sont ensevelis depuis des décennies.

Les nouveaux locataires ont déterré les ossements et les cadavres et les ont jetés quelque part. Pire encore, ils ont enlevé les fondations de ces caveaux et en ont fait des murs et des clôtures. D’autres ont planté des bananiers.

Certains d’entre ces squatters ont déjà élevé et bâti des maisons d’habitation, ou presque. Hier, les familles des morts enterrés et le Réseau de défense des consommateurs (RPDC), Gabin, ainsi que le chef fokontany d’Antanimalandy, ont effectué une descente sur place pour constater de visu les dégâts occasionnés par cet envahissement.

« C’est une véritable profanation et une insulte à la mémoire des morts. La culture malgache est bafouée et perd de sa valeur. Nous appelons les autorités à prendre rapidement des mesures », ont clamé les familles victimes.

Problème foncier

Cette situation risque de générer une tension entre les protagonistes. De leur côté, les squatters ont déclaré qu’ils ne sont pas au courant de la situation domaniale de ce terrain.

« Le vendeur nous avait promis des documents malheureusement, il reste introuvable, car il a été emprisonné à cause d’une autre affaire », a expliqué un occupant.

Le litige foncier est devenu un problème crucial à Mahajanga. Les gens s’incrustent sur des domaines inoccupés mais ils ignorent si ces terrains sont disponibles ou non. Ils ne pensent même plus à se demander où ils mettent leurs pieds, l’essentiel étant de posséder un petit lopin de terre.

Rappelons qu’en 2008, la même situation s’était produite au cimetière des musulmans à Antanimasaja. Les forces de l’ordre sont intervenues à cause d’un affrontement entre les deux camps.

Vero Andraianarisoa