L’eau de Tsiazompaniry est arrivée à destination. Le niveau de la rivière d’Ikopa, au barrage de Mandroseza, a augmenté de 50 centimètres, depuis hier. L’éventuelle coupure d’eau, annoncée par des techniciens de la société Jirama à cause du tarissement de la rivière d’Ikopa, il y a quelques jours, n’est plus à craindre, pour Antana­narivo et ses environs, notamment, pas dans les jours à venir. Mandroseza serait alimenté par un volume d’eau de 192 000 m3 par jour, actuellement, grâce à l’ouverture d’une des vannes à Tsiazom­paniry. Cet approvisionnement en eau dépasse les besoins journaliers, qui sont aux environs de 180 000 m3, selon Nestor Razafindroriaka, l’ex directeur général de la société Jirama, quelques heures avant son limogeage.

Les techniciens de la société Jirama continuent, toutefois, à sensibiliser leurs abonnés à limiter leur consommation journalière. « Nous avons tous compris l’importance de l’eau. Nous invitons également à la protection de l’environnement », recommande un responsable au sein de la Jirama, conscient du rôle que joue la dégradation de l’environnement, dans cette absence de précipitations.

M.R.