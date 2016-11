À la suite des tirs échangés entre militaires et dahalo, un lieutenant a été atteint mortellement d’une balle à la poitrine. Les bœufs volés ont été récupérés.

Mort en service commandé. Avant-hier, dix-sept voleurs de bœufs, dotés d’armes à feu, ont été poursuivis par des éléments des forces de l’ordre, depuis Miarinarivo. Les bandits ont été même attendus de pied ferme à Mandoto, dans le district de Betafo, par d’autres gendarmes et militaires basés dans cette localité. Malheureusement, un lieutenant de l’Armée a trouvé la mort lors d’un échange de tirs. Il a été atteint d’une balle à la poitrine. Sept dahalo ont également été tués mais les rescapés ont abandonné quatre cadavres à l’issue de leur fuite. L’affrontement a eu lieu dans le noir et dans les bosquets au niveau de Begoavy.

Fuite

En fait, des éléments de la gendarmerie et de l’Armée, aidés par le fokonolona, ont participé à la poursuite des dahalo. Tandis que quatre militaires et neuf gendarmes de Mandoto ont formé un barrage pour arrêter les malfaiteurs.

« Dix-sept dahalo ont attaqué le village d’Ambatolampikely Soavinandriana, samedi dernier. Ils y ont emporté près de cent-vingt bœufs. Nous avons alors organisé une poursuite à la trace. En même temps, nous avons prévenu nos collègues de Mandoto pour qu’ils les interceptent aux environs de cette localité. Les dahalo ont emporté les cadavres de trois de leurs complices et en ont abandonné quatre », a rapporté un gendarme ayant participé à l’opération.

Le lieutenant abattu par les voleurs de bœufs appartient à la compagnie basée à Mandoto. Sa dépouille mortelle a été ramenée au camp du Premier régiment à Analakely. L’officier sera inhumé à Antsohihy. C’est le deuxième militaire mort sous les balles au même endroit, c’est-à-dire à Begoavy, cette année.

Nantenaina Njanahary