Midangana izay tsy izy ny vidim-panafody sasan-tsasany eto amintsika, indrindra ireo hafarana mivantana any ivelany toy ny any Eoropa tato ho ato. Mikaikaika ireo manana marary mpividy fanafody amin’ny fiakaran’izany tsy mitsahatra. Araka ny vaovao marim-pototra voaray anefa dia nisy fisondrotana avo telo heny ny vidim-panafody any Eoropa, nanomboka, omaly. Ahiana ho mafy kokoa ny fidangan’izany ary mety hiantraika hatramin’ny krizim-panafody mihitsy aza, araka ny voalazan’ny ireo mpanatsinjara fanafody eto an-drenivohitra sy ny manodidina. “Efa ho iray volana latsaka izay no nahitana fiakarana ny vidim-panafody hafarana avy any Eoropa. Ny fidinan’ny sandam-bola eo ihany fa misy ny fangaro

amin’ilay fanafody mihitsy no lafobe sy miakatra. Ny fanafodina tosi-drà tena fampiasan’ny ankamaroan’ ny olona dia nahitana fiakarana hatramin’ny 50 %. Ireo fanafody fampiasa andavanandro ka tsy hafarana avy any Eoropa kosa anefa misy fihenam-bidy amin’izao faran’ny taona izao”, hoy ny fanazavan’ny tompon’ andraikitra iray eo anivon’ny toeram-pivarotana fanafody iray eto an-drenivohitra.

Tsy hita eny an-tsena

Maro amin’ny fanafody eoropeanina no manomboka tsy hita eny an-tsena toy ny “ Avlocardyl” izay fanafody fo sy tosi-drà. Ny “doliprane 1 g” ary ny fana- fody fampatoriana “Valium “, araka ny tatitry ny farmasianina, dia saro-tadiavina ihany koa. “Ny laboratoara any ivelany mihitsy no tsy mandefa ny fanafody sasany eto amintsika ankoatra ny fidangan’ny vidiny”, hoy hatrany ny fanazavana azo. Ny tompon’ andraikitra eo anivon’ny holafitra misahana ny fikirakirana fanafody kosa dia nilaza fa ny fidinan’ny sandam-bola malagasy sy ny vidiny avy any ivelany

mihitsy no mahatonga ny fisondrotam-bidy.

Fanomezana Rasolomahery