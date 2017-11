Douze bandits ont pris d’assaut une station d’exploitation aurifère chinoise. S’insurgeant contre une contamination de l’eau et un pillage des ressources, les villageois ont laissé faire.

Une colère latente qui brise l’élan de solidarité. Des exploitants miniers chinois ont été abandonnés à une meute de bandits armés à Ambalahosy-Mananjary, avant-hier en début de soirée. S’opposant à une extraction industrielle de ressources aurifères sur le fleuve nourricier Mananjary, sur lequel repose le quotidien ainsi que les activités de la population locale, celle-ci s’est gardée d’intervenir lorsque les Chinois en question ont été les proies d’une douzaine de bandits armés, jeudi vers 18 heures.

La compagnie aurifère chinoise qui en a fait les frais, a installé une drague en plein fleuve. Tournant à plein régime de jour comme de nuit, le mastodonte remonte des tonnes de minerais pour les vanner à la surface et en rejeter le résidu.

De similaires exploitations chinoises ont déjà suscité des insurrections qui ont dégénéré en virulentes manifestations dans

d’autres localités, à l’instar de Vohilava-Mananjary. Des dragues ont été installées sur le fleuve Saka en cinq points d’extraction. Dénonçant un déversement de matières fécales des exploitants dans le cours d’eau, une contamination de la seule eau utilisable a provoqué des diarrhées ainsi qu’une maladie de la peau, outre une exploitation à grande échelle, privant de leur gagne-pain les orpailleurs locaux. Les villageois de Vohilava se sont insurgés.

Profond fossé

Les autorités ont décidé de réagir lorsque les voix se sont élevées, aboutissant au scellage du matériel chinois faute de permis environnemental. Le 26 septembre, Raleva, la tête de front villageois, principal artisan de l’arrêt de l’exploitation chinoise, a été arrêté puis jeté en prison le 3 octobre, creusant encore plus le fossé qui sépare les habitants des Chinois.

Alors que les extractions sont interrompues à Vohilava, elles battent son plein à Ambalahosy, à 80 kilomètres du chef-lieu de district de Mananjary.

Les informations recueillies auprès de la compagnie territoriale de la gendarmerie révèlent que les villageois se sont figés dans l’indifférence lorsque les assaillants ont frappé.

Munis de pistolets, ils ont rejoint à la nage la station d’exploitation chinoise au milieu du fleuve, pour tenir en respect les personnes qui s’y trouvaient. Affirmant ne rien comprendre, ni français, ni anglais et encore moins le malgache, les Chinois pris pour cible affirment avoir été délestés d’or en paillettes et en pépites lors de cette attaque à main armée. Les gendarmes sont en pleine poursuite.

Seth Andriamarohasina