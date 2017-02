Crise de folie à Maro­fototra Mananjary. Dimanche vers 3 heures du matin, un forcené armé de coupe-coupe s’est jeté sur les personnes qu’il a croisées sur son chemin. Deux de ses victimes n’ont pas survécu. Ce sont deux jeunes gens, âgés respectivement de 23 et 22 ans. Trois autres personnes sont, grièvement blessées. Ces rescapés ont 16, 18 et 50 ans.

C’est un événement familial qui s’est mal terminé. Dans le cadre des festivités, un bal a été organisé dans la nuit de samedi à dimanche.

Avant qu’il ne commette ces agressions meurtrières, le quidam aurait déjà manifesté des attitudes violentes lors du bal. Selon les informations communiquées, il aurait bu et fumé. Aux petites heures, après une dispute, il s’est emparé du coupe-coupe avec lequel il s’est déchaîné sur ses victimes. Celles-ci ont été agressées à l’intérieur même de la maison ayant accueilli les festivités.

Après les homicides, il fuit les lieux et déserté la commune de Marofototra où il habitait. La brigade territoriale de la gendarmerie à Nosy Varika a ouvert une enquête.

Andry Manase