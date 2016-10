Le prix fort pour une escouade de voleurs de vanille. Gardés dans le lieu de résidence du maire de Tanambe Mana­nara-Nord, après avoir été appréhendés pour vol de

10 kilos de vanille, quatre individus ont reçu la visite d’une foule furieuse. Alors que trois des suspects ont réussi à échapper aux griffes du fokonolona, le quatrième n’ayant pas réussi à s’échapper, a été lynché à mort. Les faits remontent à la semaine passée. Une poursuite a été engagée après qu’un vol de vanille ait été perpétré dans le foyer d’un exploitant de la filière or vert, dans le quartier de Voaibe Ampasina.

Appréhendé par les poursuivants, les fuyards ont été violentés après avoir été capturés. Faute de poste de gendarmerie de proximité, ils ont été remis au maire de Tanambe, qui a convenu avec le fokonolona, de prévenir la brigade territoriale de la gendarmerie à Mananara-Nord, pour les récupérer et les

placer en garde à vue.

Leur but était clair: assassiner les quatre suspects. Alors que ses comparses ont réussi à prendre la tangente, une mort à coup sûr attendait celui, dont la fuite a été entravée.

Seth Andriamarohasina