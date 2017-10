Tué sur le coup, un voleur de vanille a reçu deux balles dans la poitrine, hier. Ses comparses ont pu s’échapper.

Tombé à l’eau. Une bande de voleurs de vanille sèche a loupé leur cambriolage d’un entrepôt de vanille à Mananara Nord, hier à minuit. Ils ont grimpé la muraille et ont décadenassé le magasin à l’aide d’une pince-coupante avant que le patron, un opérateur français, n’ouvre le feu. Ce dernier a fait usage de son fusil de chasse de calibre douze pour dissuader les malfrats. L’un des bandits est tombé sous ses balles, tandis que les autres ont pu s’enfuir dans les dédalles du quartier. «Ces fuyards sont repartis les mains vides. Celui décédé sur le coup s’est encore retrouvé avec son sac à dos et une pince coupante», a indiqué le commandant de brigade de la gendarmerie locale.

La victime, un homme d’une trentaine d’années, vient de Soanierana Ivongo, selon les informations reçues sur son identité. Le ratissage et le prélèvement d’indices pour mettre la main sur les autres braqueurs se sont poursuivis, hier, toute la journée. Aucune arrestation n’est, toutefois, jusqu’ici signalée.

Une centaine de sacs de vanille ont été découvertes dans ce magasin de stockage appartenant à un groupe d’opérateurs et de collecteurs français. «Le concierge a seulement remarqué l’infiltration des cambrioleurs dans l’enceinte du hangar lorsqu’il a entendu du bruit. Il a immédiatement prévenu le responsable», a précisé une source proche de l’enquête. Près de quarante employés au dock, ainsi que leur patron, ont été auditionnés sur ces faits, hier. La dépouille de la victime a été transférée à la commune après le constat et sera enterrée, si sa famille ne vient pas la prendre dans trois jours, a indiqué un gendarme.

Cent arrestations

Depuis le mois de juin, cent individus inculpés dans soixante-douze cas de vols de vanille ont été arrêtés, la plupart a été prise en flagrant délit, d’après le bilan donné par le commandant de brigade de Mananara Nord saisi de ces affaires. La campagne de cueillette de vanille verte s’est déjà terminée en avril, tandis que celle de la vanille sèche s’achèvera ce mois ci. Le kilo s’élève à présent à un million d’ariary. «C’est la cause la résurgence de vols et de bandi­tisme dans la commune et le district de Maroantsetra», a évoqué un opérateur

interrogé sur les faits.

Au moins, onze cas de vols ont été doublés de meurtre dans cette zone, selon une source au sein de la compagnie de la gendarmerie de Maroantsetra. L’enquête sur le cambriolage et le vol de vanille, dernièrement perpétrés, est déjà en cours, suite à une plainte déposée par le propriétaire du magasin de stockage.

Hajatiana Léonard