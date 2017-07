Un boutre nourrice a été intercepté avec vingt-deux rondins. Déjà marqués, ceux-ci peuvent avoir déjà fait l’objet de saisie antérieure avant d’être détournés.

Du bois de rose marqué dans un boutre. Vendredi après-midi aux alentours de 15 heures, la gendarmerie a intercepté un cargo côtier transportant vingt-deux rondins. Ce coup de filet a été réalisé sur le littoral de Mananara-Nord, non loin du port. Ayant aperçu les gendarmes au loin, ses occupants ont pris la fuite, abandonnant l’embarcation nourrice avec toute la cargaison. La thèse selon laquelle le bois de rose retrouvé allait être chargé sur un bateau qui a jeté l’ancre au large, estprivilégiée.

Cependant, le boutre, pris dans les filets, semble bien être le seul indice susceptible de permettre de remonter jusqu’au bateau, ancré en pleine mer. La gendarmerie avance, en tout cas, que le bois de rose découvert allait être expédié hors des frontières malgaches de manière frauduleuse. Propulsée par un moteur hors-bord, l’embarcation utilisée par les trafiquants a une coque en bois. Le nom de baptême a été masqué pour essayer de dérouter tout contrôle. Néanmoins, le propriétaire est déjà identifié d’après la gendarmerie.

Saisie antérieure

Si l’on se fie à leur état, ces rondins saisis font partie d’anciennes coupes. Les marques de peinture relevées sur chacun d’eux, laissent penser qu’ils ont apparemment fait l’objet de saisie antérieure, mais que cela ne semble pas pour autant avoir suffi pour empêcher les malfaiteurs d’y remettre la main.

Les rondins abandonnés dans le boutre sont noircis. L’intérieur creux de quelques-uns conduit, de surcroît, à la conclusion qu’ils ont été pendant longtemps exposés à la pluie et au soleil. Après ce coup d’éclat, les rondins ont été déplacés à la caserne de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Mananara-Nord. Le boutre a été en revanche immobilisé et son moteur démonté.

De son côté, des enquêteurs auprès du groupe d’appui judiciaire de la gendarmerie à Analanjirofo, se sont dépêchés pour intensifier les recherches. De plus, en travaillant de concert avec l’Agence portuaire maritime et fluviale, la gendarmerie a agi sur la base de renseignements. Par contre, l’intervention s’inscrit dans le cadre d’une opération conjointe impliquant les autorités.

Andry Manase